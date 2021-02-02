У Києві напали на поліцейського, затримано дев’ятьох осіб

Інцидент стався під час акції проти незаконних пасажирських перевезень.

У Києві 2 лютого під час акції проти незаконних пасажирських перевезень, яка відбулася на вулиці Олени Теліги, скоєно напад на поліцейського. У зв’язку з інцидентом правоохоронці затримали дев’ятьох людей.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Повідомляється, що під час заходу його учасники почали розклеювати наклейки та не реагували на вимоги правоохоронців припинити незаконні дії.

"Співробітники Шевченківського управління поліції звернулися з вимогою до мітингувальників пройти до відділку поліції через те, що вони порушували громадський порядок. Проте один із активних учасників почав сперечатися, погрожувати та нецензурно лаятися. У результаті поліцейський прийняв рішення про негайне затримання правопорушника, який продовжував порушувати громадський порядок та чинив опір, вдаривши правоохоронця. Зловмисника одразу затримали та доставили до управління поліції", - сказано в повідомленні.

Загалом до Шевченківського управління поліції доставлено дев’ятьох осіб, на одного з них складено адміністративний протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляли, ввечері 1 лютого в Києві обстріляли з автомата автомобіль, підозрюваних затримали.