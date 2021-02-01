На одній з балок з'явилась довга тріщина.

Недавно відремонтованому шляхопроводу біля станції метро "Нивки" в Києві знову знадобився ремонт, повідомила пресслужба "Київавтодору".

На мосту виявили дефекти захисного шару балок прогонової будови.

Фото: t.me/kyiv_n

Представники "Київавтошляхмосту" і "Київавтодору" звернулися до підрядної компанії, яка капітально ремонтувала об’єкт і має у межах гарантійних зобов'язань відремонтувати балки з дефектами.

У межах першочергових протиаварійних робіт вже встановлено захисний екран. Найближчим часом мають підсилити балки, встановити тимчасові додаткові опори й провести обстеження.

Ремонт будуть виконувати за сприятливих погодних умов.

Рух на шляхопроводі обмежувати не планують.

Нагадаємо, що міст біля "Нивок" на перетині просп. Перемоги та вул. Щербаківського ремонтували в 2017 році.