Недавно відремонтованому шляхопроводу біля станції метро "Нивки" в Києві знову знадобився ремонт, повідомила пресслужба "Київавтодору".
На мосту виявили дефекти захисного шару балок прогонової будови.
Представники "Київавтошляхмосту" і "Київавтодору" звернулися до підрядної компанії, яка капітально ремонтувала об’єкт і має у межах гарантійних зобов'язань відремонтувати балки з дефектами.
У межах першочергових протиаварійних робіт вже встановлено захисний екран. Найближчим часом мають підсилити балки, встановити тимчасові додаткові опори й провести обстеження.
Ремонт будуть виконувати за сприятливих погодних умов.
Рух на шляхопроводі обмежувати не планують.
Нагадаємо, що міст біля "Нивок" на перетині просп. Перемоги та вул. Щербаківського ремонтували в 2017 році.