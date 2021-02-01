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Грузинський художник перетворив підземний перехід у центрі Києва на коридор СІЗО

Проєкт присвячено 98 кримським політв'язням, яких Кремль незаконно утримує в неволі.

Грузинський художник Давид Кухалашвілі перетворює підземний перехід біля Українського дому у Києві на коридор СІЗО.

Фото: facebook.com/KRYM.SOS

Це відбувається в рамках спільного арт-проєкту "Підземний безвихід" КримSOS та тбіліської платформи ARTIФ, повідомляє проєкт КримSOS.

"Проєкт присвячено 98 кримським політв'язням, яких Кремль незаконно утримує в неволі. Наша мета - розповісти історії кожного з тих, кого окупаційна влада РФ розлучила з рідними за їхні релігійні та політичні погляди", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/KRYM.SOS

Фото: facebook.com/KRYM.SOS

Згідно з даними моніторингу Кримськотатарського ресурсного центру, 2020 року в Криму було зафіксовано 52 обшуки, 280 затримань, 92 випадки допитів, опитувань і "бесід", 252 факти арешту, з яких 47 - нові, 189 - продовження термінів тримання під вартою, 16 - вироки політв'язням. Право на справедливий суд у Криму було порушено в 424-х випадках.

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