Стартап Маска навчив мавпу грати в комп'ютерні ігри

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що один з його стартапів навчив мавпу грати в комп'ютерні ігри. "Це весела мавпа", - цитує Маска Bloomberg.

Бізнесмен розказав це під час чату в соціальній мережі Clubhouse, де його спитали про останні досягнення компанії Neuralink. "У нас є мавпа з бездротовим імплантатом в черепі, яка вміє грати в відеоігри своїм мозком. Імплантат зовсім не видно, і це щаслива мавпа", - сказав Маск.

Він запевнив, що примати, над якими проводять досліди, утримуються в якнайкращих умовах.

"Ми хочемо навчити їх грати в мозковий Понг між собою", - сказав Маск, маючи на увазі найпростішу аркадну гру, яка вперше була випущена ще 49 років тому. Відео з мавпою, яка грає в комп'ютерний теніс, бізнесмен пообіцяв продемонструвати в найближчі тижні.

У серпні 2020 року компанія Маска показувала свиню з чіпом, який дозволяв зчитувати імпульси нервовою системи, та ще одну свиню, з якої такий чіп благополучно витягнули без шкоди для тварини.

Метою Neuralink є створення технології, що поверне рухливість кінцівок людям з травмами мозку чи хребта. "Вже є примітивні версії цього пристрою з дротами, що стирчать з голови - як Fitbit в черепі, але з крихітними дротами, що ведуть до мозку", - розказав Маск.

Очікується, що чіп Neuralink допоможе боротися з хворобою Альцгеймера, деменціями, паралічем. За словами Ілона Маска, також вона допоможе людям з втратою пам'яті та слуху, депресією та безсонням.