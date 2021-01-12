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​Офіційні твітер-сторінки України та Росії "посварилися" через українського конструктора Корольова

114 років тому у Житомирі народився всесвітньо відомий конструктор.

​Офіційні твітер-сторінки України та Росії "посварилися" через українського конструктора Корольова
Сергій Корольов
Фото: calend.ru

Між офіційними сторінками України та Росії у Twitter сталася "суперечка" через радянського українського академіка, конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова, якому сьогодні, 12 січня, виповнилося б 114 років.

"Сьогодні відзначається 114 років з дня народження Сергія Корольова - легендарного радянського ракетного інженера, конструктора та вченого. Його по праву називають "батьком" космічних польотів. Серед багатьох його досягнень - політ Юрія Гагаріна в космос", - йдеться у повідомленні російської сторінки.

Україна зробила перепост цього повідомлення і позначила його як "увага, повідомлення про крадіжку".

Зазначається, що Корольов народився і навчався в Україні, а також працював у Росії, де його заарештували та посадили до в'язниці.

Американський інженер, засновник космічної компанії SpaceX та компанії Tesla Ілон Маск прокоментував повідомлення "Роскосмосу" і написав російською, що Корольов "був неперевершеним".

На інше повідомлення Маска про Корольова відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетного інженера та конструктора космічних кораблів - Сергія Корольова. Дійсно, він був одним із найкращих. Я хотів би запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, щоб побачити Музей космонавтики імені Сергія Корольова", - написав Зеленський.

Нагадаємо, у липні минулого року Ілон Маск повідомив, що поспілкувався з родиною Корольова. Бесіду з Маском підтвердив онук Корольова Андрій. За його словами, родина академіка написала Маску після запуску на орбіту Землі корабля Crew Dragon. Після цього з Андрієм зв'язався менеджер Маска та запропонував поговорити з бізнесменом через відеозв'язок.

Сергій Корольов є одним з творців радянської ракетно-космічної техніки. Під його керівництвом був організований запуск першого штучного супутника Землі та здійснення першого польоту та виходу людини в космос. 

Корольов створив перший пілотований космічний корабель "Схід 1" та реалізував перший політ людини в космос по навколоземній орбіті. 

До того, як стати відомим на весь світ конструктором, Корольов був заарештований через покази трьох осіб, які назвали інженера "співучасником контрреволюційної організації в Реактивному науково-дослідному інституті". За деякими даними, його катували. У 1939 він був засуджений до 10 років виправничо-трудового табору. У 1940 році термін відбування покарання скоротили до 8 років, Корольова звільнили в 1944 році. У 1955 році його реабілітували за відсутність складу злочину.

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