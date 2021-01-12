Перший випадок ковіду зареєстрували у Мікронезії

У Мікронезії зареєстрували перший випадок COVID-19, пише Associated Press.

Хворобу виявили у члена екіпажу судна Chief Mailo, яке повернулося з Філіппін після тривалого ремонту.

Президент Мікронезії Девід Пануело повідомив, що інфікованого моряка ізольовано на борту. Решті екіпажу також не дозволили зійти на берег.

Після першого випадку в Мікронезії вільних від коронавірусу держав залишилось всього вісім: Острови Кука, Кірібаті, Науру, Ніуе, Палау, Самоа, Тонга і Тувалу. Це острівні держави в Тихому океані.

Жодного випадку ковіду не зафіксовано також в Американському Самоа, Токелау, на островах Піткерн, на острові Святої Єлени. Це залежні від інших держав території, які також знаходяться в Тихому океані.

Північна Корея та Туркменістан теж не повідомляли про жоден випадок коронавірусної недуги, але це закриті держави з тоталітарним та авторитарним режимами, тому довіряти їхнім даним навряд чи можна.

Нагадаємо, що 10 січня у Китаї виявили 103 випадки коронавірусу за добу. Це найбільше нових випадків ковіду за п’ять місяців.