США повернули Кубу до списку спонсорів тероризму

Державний департамент США офіційно оголосив Кубу державою-спонсором тероризму.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео, оприлюдненій на сайті Держдепу.

Причиною такого рішення стало надання “безпечної гавані” для переховування терористів.

“Куба повертається в список держав-спонсорів тероризму після того, як вона порушила своє зобов'язання припинити підтримку тероризму в якості умови її виключення попередньою адміністрацією в 2015 році”, - йдеться у заяві.

Внесення Куби до “чорного списку” забороняє іноземним державам та фізичним особам певні види торгівлі з Кубою, обмежує міжнародну допомогу США, забороняє експорт і продаж оборонної продукції і вводить певний контроль над експортом товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, Кубу було внесено Вашингтоном у "чорний список" в 1982 році. Тоді Білий дім заявив, що кубинський уряд намагався "сприяти збройній революції в Латинській Америці за допомогою організацій, що використовують терористичні методи".

У 2015 році президент США Барак Обама заявив про намір виключити Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму. У січні США і Куба почали переговори про нормалізацію відносин між країнами, а вже в травні 2015 року влада США виключила Кубу зі списку країн, що фінансують тероризм.