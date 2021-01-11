США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика

Сполучені Штати Америки ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"Сьогодні Міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) вжило додаткових заходів проти семи фізичних осіб та чотирьох суб'єктів, які є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, пов'язаної з Андрієм Деркачем", - йдеться у повідомленні.

У списку сім громадян і чотири інформаційних ресурси України. Зокрема санкції запроваджено проти нардепа Олександра Дубінського, екснардепа Олександра Онищенка, колишнього прокурора сил АТО Костянтина Кулика, а також Дмитра Ковальчука, Антона Симоненка, Андрія Теліженка та Петра Журавля.

"Принаймні з 2019 року Деркач та його соратники залучали американські ЗМІ, американські платформи соціальних медіа та впливових американських людей до поширення оманливих та необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні чиновники США займаються корупцією, відмиванням грошей та незаконним політичним впливом в Україні . Колишні посадовці українського уряду Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Андрій Теліженко та нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступили або приєдналися до Деркача шляхом скоординованого розповсюдження та пропаганди шахрайських та необґрунтованих звинувачень щодо політичного кандидата в США. Вони неодноразово публічно заявляли про дезінформацію про те, що чиновники уряду США брали участь у корупційних діях в Україні", - зазначають у Мінфіні США.

Під санкції потрапили видання ТОВ "Ера-Медіа", інформагентство "Only News", "Nabuleaks" і "ТОВ Скептик", воно ж "Бегемот Медіа".

Нагадаємо, торік у вересні США ввели санкції проти нардепа Деркача, який збирав "компромат" на Байдена. Зазначалося, що санкції стосовно Деркача були введені відповідно до Указу 13848 за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році.

У травні Деркач оприлюднив записи розмов нібито п'ятого президента України Порошенка, які, за його словами, "свідчать про зовнішнє управління Україною".

Порошенко назвав "плівки Деркача" спецоперацією проти стратегічних відносин з Америкою, а голова контррозвідки США заявив, що Росія використовує нардепа Деркача для очорнення Байдена.

У штабі Байдена відреагували на "плівки Деркача" і наголосили, що записи на них є "повністю відредагованими". У штабі акцентували на активній участі у поширенні аудіозаписів російського пропагандистського медіа Russia Today. Крім того, видання The Washington Post нагадало про зв'язок Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався в школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.