Зеленський дав Кабміну завдання роз’яснити обмеження локдауну

Він вимагає вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати.

Президент України Володимир Зеленський дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, впроваджених на період з 8 до 24 січня цього року.

Про це глава держави сказав на традиційній нараді під його головуванням щодо запобігання COVID-19, повідомляє Офіс президента.

Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ситуацію із зараженням та про стан справ у медичній сфері.

За його словами, завдяки покращенням у медичній галузі та збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.

Очільник уряду також зазначив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах, зокрема в багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж два-три тижні та постійно продовжується.

"Нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який ми проходили в грудні і який дав серйозне зниження заражень. Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід показують, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введенно посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.Громадський транспорт працюватиме, а кордони залишаються відкритими.

У МОЗ наголошували, що не підтримують перенесення чи скасування локдауну. Рішення про посилений карантин уряд ухвалив ще 9 грудня, що спричинило протести серед ФОПів. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначив, що локдаун запроваджуватимуть саме у січні, а не у грудні, тому що цей період значно сприятливіший для української економіки та бізнесу.