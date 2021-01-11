Тимошенко закликала місцевих депутатів вимагати від уряду зниження ціни на газ

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає критичною ситуацію з підвищенням тарифів на газ і тепло і закликає місцеві ради по всій країні вимагати від центральної влади швидкого розв'язання кризи. Про це вона написала у дописі на своїй Facebook-сторінці.

«Я закликаю депутатів партії «Батьківщина» по всій країні, а також представників інших сил, яким небайдужий добробут українських родин, скликати позачергові сесії рад різних рівнів і вимагати від уряду ухвалення рішення про спрямування на потреби населення газу із наших підземних сховищ за ціною закупки. Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі», – наголосила Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко скептично оцінила здатність парламентсько-урядової більшості підготувати план антикризових заходів задля вирішення кризи у зв’язку з підвищенням тарифів.

«Будьмо відверті: хтось реально вірить, що люди, не здатні прорахувати наслідки своїх же постанов, зуміють вигадати якийсь антикризовий план? Вони – справжні майстри створювати проблеми, а от розв’язати бодай одну сьогоднішньому Кабміну не вдалося ще жодного разу. У кращому випадку – просто тягтимуть час, у гіршому – знайдуться спритники й, скориставшись ситуацією, створять чергову корупційну схему», – написала голова «Батьківщини».

Вона закликала владу забезпечити українців газом за ціною, не вищою, аніж та, за якою газ купував державний монополіст.