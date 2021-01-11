Хабарнику загрожує від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала одного з керівників військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону на отриманні хабара.

За інформацією пресцентру СБУ, він вимагав 5 тис. доларів від одного з підозрюваних за непритягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах. За ці гроші прокурор також "пообіцяв" повне закриття провадження.

Наразі хабарнику готується повідомлення про підозру. За цей злочин передбачено позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у грудні у Запоріжжі СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, до якого входили чиновники.