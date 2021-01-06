Слідчого СБУ викрили на розтраті десятків кілограмів арештованих ювелірних виробів

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Слідчому відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень через розтрату 24 кг арештованого золота та срібла загальною вартістю у брухті понад 8,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2019 року правоохоронець безпідставно прийняв рішення про передачу ювелірних виробів із золота та срібла вагою понад 24 кг, які були вилучені у громадянина України в Міжнародному аеропорті «Львів» у листопаді 2018 року. Слідчий достовірно знав, що ухвалою районного суду Львова на них накладено арешт. У подальшому, вказаний громадянин, якому слідчий повернув вироби, розтратив ювелірні вироби загальною вартістю у брухті 8 650 715 грн (ст. 388 КК України - незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації)", - йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.