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На Різдво синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, у південних областях - до +11°.

На Різдво синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом
Фото: donbass.ua

На Різдво, 7 січня, синоптики прогнозують дощі, подекуди з мокрим снігом, у більшості областей; у південних та центральних областях місцями значні опади.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Укрінформ.

Температура 7 січня вночі та вдень 0-5° тепла, у південних областях вдень 6-11° тепла; 8 січня вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на півдні до 6° тепла; в Карпатах вночі та вдень 7 січня 0-5° морозу, 8 січня 3-8° морозу.

У столичному регіоні 7-8 січня утримається хмарна погода. 7 січня вночі без опадів, вдень дощ з переходом в мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, 7 січня у південних та східних областях, 8 січня в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

У п’ятницю, 8 січня, у північних, східних, вночі і центральних областях опади переважно у вигляді мокрого снігу, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу.

Упродовж 9-10 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, переважатиме суха погода. Невеликий мокрий сніг очікується 9 січня у північних, східних областях; на півдні та південному сході місцями з дощем; вдень 10 січня в західних та південно-західних областях невеликий, в Карпатах і на Закарпатті помірний мокрий сніг.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла (вночі в західних областях 1-6° морозу, вдень на Закарпатті, півдні країни, 9 січня і на сході 0-5° тепла).

У Києві 9 січня невеликий мокрий сніг; 10 січня без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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