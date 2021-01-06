Справа про викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Луценка. Кого судять за цей злочин?

28 грудня 2020 прокуратура направила до суду четверту справу щодо викрадення та катувань Юрія Вербицького та Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького . Обвинувачені - Сергій Мисливий та Іван Новотний.

Фото: 112 Під час прощання з Юрієм Вербицьким у Львові, 24 січня 2014.

Міжнародний розшук і 5 років життя з підробленим паспортом

За версією слідства Сергій Мисливий і Іван Новотний були членами злочинної організації, так званих "тітушок", які викрали Ігоря Луценка і Юрія Вербицького з Олександрівської лікарні в Києві 21 січня 2014 року, вивезли за місто й катували протягом багатьох годин. Після катувань Ігоря і Юрія вивезли і кинули в різних місцях у лісі. Ігор Луценко врятувався, а тіло Юрія Вербицького 22 січня знайшли в лісі за 500 метрів від дороги Гнідин-Петрівське.

Сергію Мисловому повідомили про підозру ще в 2014 році. “Письмове повідомлення про підозру в день його складення особисто вручене не було у зв`язку із ухиленням підозрюваного від кримінальної відповідальності та невстановленням його місцезнаходження. Тому підозру направили поштою за місцем реєстрації. 17.04.2014 Мисливого оголошено в розшук”, - йдеться в ухвалі суду від 13 березня 2020 року. Цією ухвалою суд наклав арешт на документи, вилучені під час особистого обшуку у Мисливого. За версією слідства, саме цими підробленими документами він користувався для переховування.

Фізично затримати Мисливого вдалося тільки 10 березня 2020 року.

Фото: facebook/Адвокатська дорадча група Сергій Мисливий під час засідання суду

За словами старшого прокурора у справі Юлії Малашич, Мисливий переховувався під іншим ім'ям та прізвищем - Біліченко. За підробленими паспортами неодноразово перетинав державний кордон.

"У день затримання підозрюваний наполягав, що він Біліченко. Слідчим і своєму захиснику представився як Біліченко”, - розповідає Малашич. Підробка паспортів - це предмет окремого розслідування.

В березні ж 2020-го затримали ще одного підозрюваного в цьому провадженні - Івана Новотного. Підозру йому було вручено ще в лютому.

Фото: facebook.com/igor.lutsenko Підозрюваний Іван Новотний

В серпні 2020-го ДБР закінчило розслідування у справі та відкрило сторонам матеріали для ознайомлення.

“З 11 серпня всі учасники мали змогу ознайомитися з матеріалами провадження. Водночас, у зв’язку з очевидним затягуванням в ознайомленні, в жовтні ми ініціювали питання про обмеження його в строках”, - розповідає Юлія Малашич.

В результаті слідчий суддя обмежив час на ознайомлення до 26 грудня. 28 грудня Юлія Малашич затвердила обвинувальний акт. Його вручили підозрюваним та їх захисникам і направили до Бориспільського суду - за місцем закінчення злочину. Підготовче засідання призначене на 11-те січня 2021 року на 14-00.

Фото: Герман Крігер Прокурор Юлія Малашич.

З моменту затримання обидва підозрюваних перебувають під вартою. Зараз і Мисливому, і Новотному інкримінується участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, також перешкоджання мирним зібранням - Євромайдану. Окремо Мисливому інкримінується вбивство Юрія Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.

Кого ще звинувачують або підозрюють у справі Юрія Вербицького та Ігоря Луценка?

Є велике провадження, розпочате ще в 2014 році, в межах якого досі триває слідство. З нього відокремлені справи, які перебувають на різних стадіях слідства і судового розгляду.

Організатор

Справа проти Олександра Волкова.

Фото: Стас Юрченко, Ґрати Звинувачений у викраденні активістів Вербицького та Луценка Олександр Волков

Зараз у Бориспільському суді тривають дебати у цій справі. Волкову інкримінують організацію викрадення, катування і вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення і катування Ігоря Луценка. В дебатах вже заслухали виступи прокурора Юлії Малашич. Вона просить призначити Волкову покарання 13 років позбавлення волі. Також заслухали представників потерпілих і самих потерпілих Ігоря Луценка і Сергія Вербицького (в суді оголошено письмову позицію Сергія). Наступного разу заплановано виступ захисту. Засідання у справі транслюються на сайті судової влади.

В суді Волков заперечував, що їздив уночі 21 січня в Олександрівську лікарню, звідки викрали Луценка й Вербицького. При цьому, згідно з даними трафіку, телефон Волкова був там: “Людина, яка була з нами в цій компанії, прихопила [мій] телефон і поїхала. Чи був він там, чи брав участь у чомусь, чи просто поїхав, не знаю. Єдине можу пояснити тим, що людина захопила цей телефон», — сказав Волков у суді. Цей телефон вилучили в нього вдома під час обшуку 29 липня 2017 року, слідчі знайшли його на журнальному столику.

В ході судового розгляду свідчення надавав і "таємний свідок". Зокрема він розповів про підозрюваного в організації викрадення - Олексія Чеботарьова (переховувається від слідства).

- Тоді Чеботарьов був впливовою людиною, контролював контрабанду, виробництво сигарет, оборот підакцизних товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а значить, міг вільно заходити в службові кабінети, до державних податкових адміністрацій, в МВС, - пояснив свідок сторони звинувачення.

Фото: facebook/Адвокатська дорадча група Судді бориспільського суду під час засідання у справі організації викрадення і вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка.

“У січні 2014 року через свою професійну діяльність мені стало відомо, що люди з оточення Олексія Чеботарьова затримали якихось учасників Євромайдану. Останніх намагалися віддати в правоохоронні органи, щоб їх затримали за нібито протиправні дії. Чеботарьов телефонував різним посадовим особам, правоохоронцям, зокрема мені. Він шукав людей, працівників міліції, які допомогли б йому заарештувати затриманих його людьми учасників Євромайдану, - розповів свідок. - Згодом я дізнався, що в той день викрали Ігоря Луценка”.

“Стояв на шухері”

Процес проти Олександра Медвідя.

Медвідя обвинувачують лише у викраденні Вербицього та Луценка. За версією слідства, Олександр Медвідь допомагав викрадачам, щоб на території Олександрівської лікарні ніхто не завадив вчиненню злочину.

Справу по Медвідю передали до суду ще в 2014-му році. Спочатку в Бориспільський суд. Потім перевели в Печерський. Здається, вже давно мав би бути вирок. Проте суддя Світлана Смик влітку 2018 після трьох років розгляду цієї справи заявила самовідвід, і суддя Новак його задовольнив. Формальною причиною самовідвід стало те, що в 2017 році Смик розглядала клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Волкову. Але якщо дійсно вважати це вагомою підставою для відводу, то, очевидно, його потрібно було заявляти ще при розгляді запобіжного Волкову. Адже на той момент справу по обвинуваченню Медвідя Смик слухала вже більше двох років.

Фото: zib.com.ua Світлана Смик та Павло Вовк

Після задоволення самовідводу справу направили до Шевченківського суду І адвокат Медвідя просила суд звільнити його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності злочину. Справу не закрили, але її розгляд почався “з нуля”. Наразі в суді досліджують письмові докази і допитують свідків.

Звідки у злочинців була інформація про пересування Ігоря Луценка в ту ніч?

Як зафіксовано в витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, який зачитували під час судового розгляду по Волкову, під час вчинення злочину його організатори підтримували постійний зв’язок з керівництвом МВС України і ГУМВС України в м. Києві, що може свідчити про причетність до викрадення Луценка І.В. і Вербицького Ю.Т. працівників органів внутрішніх справ, зокрема, шляхом передачі організаторам викрадення активістів Євромайдану, інформації про зміст телефонних розмов і маршрути пересування Луценка І.В., отриманої при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Незаконне прослуховування

Колишні працівники МВС України Костянтин Пащенко і Дмитро Хизанов обвинувачуються у здійсненні незаконного прослуховування Ігоря Луценка напередодні і під час його викрадення. Їм інкримінують службову підробку й порушення таємниці телефонних розмов – саме з цих розмов викрадачі могли дізнатися, де активісти. В Шевченківському суді мають визначити порядок та обсяг дослідження доказів.

Фото: facebook/Адвокатська дорадча група Ігор Луценко у суді

Координатори і виконавці

Справа щодо Сергія Мисливого та Івана Новотного - четверта, яка передана до суду. Підготовче засідання призначене на 5-те січня 2021 року.

Водій і виконавець. Заочка

В грудні 2020 р. завершено заочне досудове розслідування по Олександру Тендіту і Віктору Тиднюку. Їх підозрюють у створенні злочинної організації, викраденні та катуванні Ігоря Луценка, Володимира Іваненка та Юрія Вербицького, а також у вбивстві Юрія Вербицького. Про це повідомила Євгенія Закревська на сторінці Адвокатської дорадчої групи.

“Олександр Тендіт відпочатку переховувався від слідства. А от Віктор Тиднюк був затриманий в 2014-му році, повідомлений про підозру в загальному порядку, утримувався під вартою, потім йому змінили запобіжний захід на домашній арешт. В серпні 2014-го року обвинувальний акт щодо Віктора Тиднюка передали до суду. Але на підготовче засідання обвинувачений не з'явився. За версією слідства, Тиднюк був за кермом мікроавтобусу, на якому викрадали Луценка і Вербицького. А також надав зловмисникам гараж, де катували потерпілих.

Фото: Макс Требухов

Згодом з'ясувалось, що Тиднюк інсценував власне викрадення та, нібито, загибель. Щодо цього факту навіть було розпочате окреме кримінальне провадження за фактом вбивства. Згодом стало відомо, що він отримав громадянство Російської Федерації, де живий і неушкоджений і проживає станом на сьогодні. Після того, як справу забрали в МВС, а процесуальне керівництво передали в департамент у справах Майдану ОГПУ, провадження реанімували”, - прокоментувала Закревська.

Втікачі

Також підозру пред'явлено більше ніж 10 особам, які перебувають у міжнародному розшуку. Серед них Олексій Чеботарьов - Чеба.

"Цим займалася банда з 10 осіб. Цією бандою керував безпосередньо пан Чеботарьов", - прокоментував розслідування у справі Вербицького та Луценко в квітні 2014 року міністр МВС Арсен Аваков. В програмі Шустер Live він також показав схему, на якій 10 осіб (з прізвищами і фотографіями) позначені як виконавці, а Віктор Зубрицький і Олексій Чеботарьов - як організатори злочину.

Справу на той час розслідувало МВС.

У квітні 2014 року начальник Департаменту кримінального розшуку МВС Василь Паскал повідомив про причетність до цього злочину 13-ти осіб і затримання трьох з них.

Після свого звільнення в кінці 2015-го року Василь Паскал заявив, що справу про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка вже розкрито:

“Матеріали провини банди зібрані вичерпні, 11 бандитів оголошені в міжнародний розшук. Це Чеботарьов, Зубрицький, Неживов, Якубович, Ляхович, Богдан, Щукін, Мисливий, Таран, Тендіт, Тиднюк. Водій банди Тиднюк був затриманий, дав свідчення, однак після того, як суд випустив його під домашній арешт, також втік”.