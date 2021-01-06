У листопаді 2020 року йому було заборонено в'їзд на територію України на 11 років.

У Хмельницькій області затримано громадянина іншої країни, який перетнув кордон України, попри заборону в'їзду.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно зі слідчими обласного управління СБУ отримали інформацію про перебування в регіоні 40-річного кримінального авторитета, якому в листопаді 2020 року було на 11 років заборонено в'їзд на територію України", - йдеться в повідомленні.

Чоловік скоював тяжкі злочини на території області, за що неодноразово був засуджений, зокрема - за незаконний перетин кордону.

"У зв'язку із закінченням терміну відбування покарання та з метою недопущення здійснення нових кримінальних порушень кримінального авторитета примусово видворили за межі країни з подальшою забороною в'їзду. Однак, попри заборону, чоловік незаконно проник на територію країни, за що був заарештований", - пояснили правоохоронці.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, у листопаді минулого року поліція зірвала "сходку" кримінальних авторитетів у Черкаській області.