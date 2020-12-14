Увечері 13 грудня в с. Богданівці Деражнянського району 39-річний, до якого мати викликала "швидку" через загострення хвороби, погрожував рушницею лікарям і поліцейським.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Протестуючи проти госпіталізації, медиків він зустрів з батьківською рушницею у руках. Лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події.

"Майже три години бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, здійснив близько 20 хаотичних пострілів у бік правоохоронців. Стріляв почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць. Завдяки професійним та злагодженим діям працівники КОРДу поліції Хмельницької області провели штурм та затримали правопорушника без застосування зброї та спецзасобів. В ході спецоперації ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 348 Кримінального кодексу України, яка передбачає за замах на вбивство працівника правоохоронного у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до15 років або довічним позбавленням волі.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. В рамках розслідування буде призначена низка експертиз, зокрема - амбулаторно-психіатрична.