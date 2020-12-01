Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Последняя бандероль
Последняя бандероль
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині поліція застосувала зброю, щоб зупинити п’яного водія

56-річному порушнику загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.

На Київщині поліція застосувала зброю, щоб зупинити п’яного водія
Фото: nikvesti.com

У Київській області поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю для зупинки водія-порушника. Обійшлося без постраждалих.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що в селі Гатне Києво-Святошинського району водій автомобіля на регульованому перехресті створив аварійну ситуацію з патрульним поліцейським автомобілем. На законну вимогу працівників поліціі він не зупинився і почав тікати, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Щоб уникнути трагедії на дорозі, поліцейські на службовому авто почали переслідувати порушника, включивши спеціальні синьо-червоні маячки та звуковий сигнал. Однак водій не реагував і продовжив тікати від правоохоронців на великій швидкості.

"Для зупинки транспортного засобу відповідно до п.7 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю - відкрили вогонь по колесах автівки порушника. Заблокували рух і зупинили автомобіль. На щастя, з людей ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Зловмисника в стані алкогольного сп’яніння затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушником виявився 56-річний киянин. "Драгер" показав, що вміст алкоголю становив 1,64 проміле.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід.

Також складено відповідні адміністративні матеріали за статтями 130, 122 , 122-2, 126 КУпАП.

Як повідомляли, в Рокитному молодик напідпитку викрав лімузин і врізався на ньому у паркан.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також