У Київській області поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю для зупинки водія-порушника. Обійшлося без постраждалих.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що в селі Гатне Києво-Святошинського району водій автомобіля на регульованому перехресті створив аварійну ситуацію з патрульним поліцейським автомобілем. На законну вимогу працівників поліціі він не зупинився і почав тікати, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Щоб уникнути трагедії на дорозі, поліцейські на службовому авто почали переслідувати порушника, включивши спеціальні синьо-червоні маячки та звуковий сигнал. Однак водій не реагував і продовжив тікати від правоохоронців на великій швидкості.

"Для зупинки транспортного засобу відповідно до п.7 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю - відкрили вогонь по колесах автівки порушника. Заблокували рух і зупинили автомобіль. На щастя, з людей ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Зловмисника в стані алкогольного сп’яніння затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушником виявився 56-річний киянин. "Драгер" показав, що вміст алкоголю становив 1,64 проміле.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід.

Також складено відповідні адміністративні матеріали за статтями 130, 122 , 122-2, 126 КУпАП.

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