Фото: kv.npu.gov.ua

У селищі Рокитне на Київщини поліцейські встановили молодика, який напідпитку викрав лімузин та скоїв на ньому ДТП.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Власник автомобіля «Lincoln Town Car» залишив ключі від замка запалювання в салон, а дверцята не закрив. Такою необачністю і скористався нетверезий зловмисник. Про викрадення автомобілю поблизу торгівельного центру до поліції повідомив його власник. В цей же час надійшло повідомлення й про дорожньо-транспортну пригоду на одній із вулиць селища Рокитне", - йдеться у повідомленні.

На місце ДТП прибули патрульні та слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. вони з’ясували, що молодик викрав автомобіль та поїхав на ньому "у власних справах". Дороггою нетверезий водій не впорався з керуванням та врізався у паркан.

Викрадачем виявився 21-річний мешканець селища. За викрадення транспортного засобу, керування авто напідпитку та скоєння ДТП йому загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, у вересні президент Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення транспортних засобів.

У листопаді 2018 року Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння і збільшила штрафи. Однак 17 червня 2020 року Рада прийняла ще один законопроєкт – № 3314, який підписав володимир Зеленський. Законопроєкт передбачає скасування кримінального покарання за водіння в нетверезому стані.