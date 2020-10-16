В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
(В)опрос дня
(В)опрос дня
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
ГоловнаСуспільствоПодії

​У селищі Рокитне молодик напідпитку викрав лімузин і врізався на ньому у паркан

Йому загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.

Фото: kv.npu.gov.ua

У селищі Рокитне на Київщини поліцейські встановили молодика, який напідпитку викрав лімузин та скоїв на ньому ДТП.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Власник автомобіля «Lincoln Town Car» залишив ключі від замка запалювання в салон, а дверцята не закрив. Такою необачністю і скористався нетверезий зловмисник. Про викрадення автомобілю поблизу торгівельного центру до поліції повідомив його власник. В цей же час надійшло повідомлення й про дорожньо-транспортну пригоду на одній із вулиць селища Рокитне", - йдеться у повідомленні.

На місце ДТП прибули патрульні та слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. вони з’ясували, що молодик викрав автомобіль та поїхав на ньому "у власних справах". Дороггою нетверезий водій не впорався з керуванням та врізався у паркан.

Викрадачем виявився 21-річний мешканець селища. За викрадення транспортного засобу, керування авто напідпитку та скоєння ДТП йому загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, у вересні президент Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення транспортних засобів.

У листопаді 2018 року Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння і збільшила штрафи. Однак 17 червня 2020 року Рада прийняла ще один законопроєкт – № 3314, який підписав володимир Зеленський. Законопроєкт передбачає скасування кримінального покарання за водіння в нетверезому стані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також