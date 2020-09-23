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Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто

За викрадення авто каратимуть обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Фото: 130.com.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Законопроєкт передбачає, що за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не будуть карати штрафом. За такі дії передбачатиметься обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За незаконне заволодіння автівкою з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони каратимуть позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

Документ також передбачає посилення кримінальної відповідальності за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, а також за продаж такого транспортного засобу до 1-1,2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на такий самий термін.

Чинне законодавство передбачає за знищення, підробку або заміну номерів агрегатів транспортного засобу або заміну ідентифікаційного номера штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років, або обмеженням волі на термін до трьох років.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння і збільшила штрафи. Однак 17 червня 2020 року Рада прийняла ще один законопроєкт – № 3314, який підписав президент Володимир Зеленський. Законопроєкт передбачає скасування кримінального покарання за водіння в нетверезому стані.

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