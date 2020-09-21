Служба безпеки України викрила керівників АТ "Укрзалізниця" на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ "Укрзалізниця" завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку", - сказано в повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Співробітники СБУ в рамках розпочатого кримінального провадження задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.

Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт.

Повідомляється, що топчиновники УЗ сховали частину "виручки" в холодильник разом з доказами корупційної схеми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему в "Укрзалізниці", в службових приміщеннях компанії й офісах комерційних структур у Києві та Вінниці провели обшуки.

Повідомляється, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 млн грн для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу, а переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури.

Результати експертизи, ініційованої СБУ, свідчать про безпідставне завищення вартості продукції. Заподіяні державі збитки склали майже 12 млн грн.