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Експосадовця Генпрокуратури викрили на 1,8 млн грн зловживань

Експосадовець уклав договір на нібито проведення ремонтних робіт: роботи не виконали, а ГПУ перерахувала приватним компаніям 1,8 млн грн.

Експосадовця Генпрокуратури викрили на 1,8 млн грн зловживань
Фото: Первый запорожский

Офіс генпрокурора та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру колишньому посадовцю Генпрокуратури у зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати 1,8 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"18 вересня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишньому начальнику одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України про підозру у зловживанні службовим становищем, що заподіяло майже 1,8 млн грн шкоди державі", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що колишній посадовець упродовж 2015 року забезпечив укладення та оплату господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними компаніями на нібито проведення ремонтних робіт у  приміщеннях ГПУ без наміру реального їх виконання. У підсумку роботи не виконали, натомість ГПУ перерахувала компаніям 1,8 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфікують за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 17 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу "Слуги Народу" Олександру Юрченку та клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.

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