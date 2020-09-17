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Ізраїль чекає відкриття посольства України в Єрусалимі, - посол

Заяву Зеленського про відкриття торгпредставництва Ізраїль сприймає як продовження переговорів.

Ізраїль чекає відкриття посольства України в Єрусалимі, - посол
Фото: Макс Левин

Ізраїль чекає від України, що та відкриє посольство в Єрусалимі. Переговори двох сторін рухаються в рамках домовленностей лідерів двох країн у серпні 2019 року.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон, відповідаючи на питання журналіста про рішення президента Володимира Зеленського вивести з порядку денного питання про відкриття українського посольства в Єрусалимі.

"Це заявлено (позиція Зеленського, - LB.ua) в продовження обіцянки відкрити офіс в Єрусалимі, яке президент Зеленський дав прем'єрміністру Нетаніягу у серпні 2019 року. Це поки що тільки продовження попередніх домовленостей, так що поки ми чекаємо", - сказав посол.

У той же час дипломат повідомив, що через епідемію COVID-19 переговори про відкриття українських інноваційних офісів в Єрусалимі поки що застопорилися. Однак, як позначив посол, подібний крок з боку офіційного Києва ізраїльська влада підтримує.

"Звичайно, нам би хотілося бачити посольство України в Єрусалимі, але поки що Україна хоче зробити перший крок в цьому напрямку, відкривши в Єрусалимі офіс, і ми вітаємо це", - повідомив Ліон.

Нагадаємо, Єрусалим своєю столицею вважають у Ізраїлі та Палестині, при цьому жодна з країн не визнає за іншою таке право. 

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, після чого посольство Штатів перенесли з Тель-Авіва до Єрусалима. У 2017 році Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, яка відкидає рішення США щодо Єрусалима. Україна не голосувала.

У січні 2020 посол Ізраїлю Джоел Ліон закликав Україну перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

У минулому році стало відомо, що Україна збирається відкрити в Єрусалимі Офіс інновацій, але дипломат сказав, що наразі незрозуміло, коли це станеться і який у нього буде статус. У вересні цього року Зеленський розповів у інтерв`ю The Jerusalem Post, що перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима поки не на часі.

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