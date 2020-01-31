Посол Израиля призвал Украину перенести посольство в Иерусалим

"Просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве".

Посол Израиля Джоел Лион призвал Украину перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Такое заявление он сделал в интервью LB.ua.

"Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве", - сказал посол.

В прошлом году стало известно, что Украина собирается открыть в Иерусалиме Офис инноваций, но дипломат сказал, что пока непонятно, когда это произойдет и какой у него будет статус. "Мы не знаем, что хочет открыть Украина. Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство. Будет ли это правительственный офис, не дипломатический – мы посмотрим", - сказал он.

По его словам, необходимо решить много вопросов, которые относятся к логистике, аренде, специализации и персоналу. И лишь только после этого, как сказал посол, офис можно будет открыть.

Напомним, что по предварительным планам Офис по продвижению инноваций и инвестиций в Иерусалиме должен был получить статус дипломатического представительства. Основным направлением деятельности этого учреждения будет продвижение инноваций и инвестиций в сфере высоких технологий.

Посольство Украины в Израиле расположено в Тель-Авиве.

В 2018 году США перенесли свое посольство в Иерусалим, признав этот город столицей Израиля.

В 2017 году Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, отвергающую решения США в отношении Иерусалима. Украина не голосовала.