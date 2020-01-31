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В столице Австралии из-за пожаров объявили чрезвычайное положение

Жителей пригородов Канберры призвали быть готовыми к возможной эвакуации.

В столице Австралии из-за пожаров объявили чрезвычайное положение
Фото: EPA/UPG

Власти столицы Австралии Канберры в связи с пожарами, которые приблизились к городу, объявили чрезвычайное положение. Об этом сказано в сообщении ВВС.

"Власти Австралийской столичной территории (ACT) объявили чрезвычайное положение, поскольку к югу от Канберры бушуют мощные лесные пожары", - сказано в сообщении.

Основной пожар на юге от столицы горит на площади более 18 500 гектаров. По словам австралийских чиновников, это самая серьезная угроза пожара за последние два десятилетия.

"В настоящее время АСТ сталкивается с самой большой угрозой лесного пожара после разрушительных пожаров 2003 года", - заявил главный министр Эндрю Барр.

Жителей пригородов Канберры призвали быть готовыми к возможной эвакуации.

Напомним, лесные пожары начались на востоке Австралии в октябре.

По данным профессора факультета естественных наук из университета Сиднея Криса Дикмана, в Австралии из-за пожаров погибло более миллиарда животных. Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий. При этом не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.

На восстановление дикой природы власти Австралии выделят $50 миллионов.

Кроме того, вчера, 30 января, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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