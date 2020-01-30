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Новый посол США посетил в российском СИЗО задержанного за "шпионаж" американца

Дипломат призвал как можно скорее освободить гражданина США.

Новый посол США посетил в российском СИЗО задержанного за "шпионаж" американца
Пол Уилан
Фото: CNN

Новый посол США в России Джон Салливан посетил в СИЗО "Лефортово" американца Пола Уилана, которого в России обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По итогам визита Салливан заявил, что здоровье арестованного ухудшается, а российские власти не оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Посол назвал это "недостойным обращением".

Салливан подчеркнул, что Уилана содержат под стражей уже 13 месяцев, но следователи так и не предъявили ни одной улики по его делу. Дипломат призвал как можно скорее освободить гражданина США.

"Пришло время, чтобы этот кошмар закончился, и чтобы Пол вернулся домой", - заявил посол.

Напомним, 48-летний Пол Уилан вылетел в Москву 22 декабря 2018 года. Его пригласил на свадьбу друг, тоже бывший военный, который женился на россиянке. Но на церемонию 28 декабря Уилан не пришел. Как оказалось позже, в этот день он был арестован по обвинению в шпионаже.

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