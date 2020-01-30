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В парламент Чехии пытался проникнуть мужчина с ножами

Он пытался попасть в общественную галерею, которая находится над палатой депутатов.

В парламент Чехии пытался проникнуть мужчина с ножами
Фото: ceskenoviny

Сегодня утром, 30 января в здание Палаты депутатов Чехии пытался прорваться мужчина с двумя ножами и телескопической дубинкой. Об этом сообщил ресурс Ceske Noviny.

Мужчина пытался войти в главный подъезд здания, где проходило заседание парламента, при этом он угрожал полицейским на входе. По данным полиции, он пытался попасть в общественную галерею, которая находится над палатой депутатов.

"31-летний вооруженный мужчина подошел сегодня к одному из входов в палату депутатов, требуя, чтобы его впустили в здание", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.

Спикер парламента Радек Вондрачек отметил, что из-за данного инцидента придется принять дополнительные меры для охраны здания. Сейчас полиция выявляет мотивы задержанного мужчины и определяет правовую квалификацию происшествия.

Напомним, в начале января в южном пригороде Парижа Вильжюиф мужчина напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб один человек, не менее двух человек получили ранения. Мужчина сначала напал с ножом на людей в парке, а потом побежал к торговому центру, где его застрелили полицейские.

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