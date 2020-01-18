В киевском метро пьяный мужчина напал на полицейского

В Киеве задержали пассажира метрополитена за нападение на полицейского. Об этом сообщили в столичной Нацполиции.

Инцидент произошел в пятницу около 23 часов на станции метро "Контрактовая площадь".

"Старший сержант полиции, который нес службу в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта", - говорится в сообщении.

На замечание полицейского мужчины начали агрессивно себя вести, высказываться нецензурной лексикой, угрожать, а затем один из них ударил сотрудника полиции в лицо

Полицейский, "применив меры физического воздействия и специальные средства", задержал 44-летнего злоумышленника и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Напомним, ранее в метро Киева с ножом напали на пассажира.