В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату у себя на работе

В Харькове полиция задержала мужчину, который пришел на работу с гранатой и угрожал ее взорвать. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел около 11:50 в пятницу, 17 января, в частном предприятии на улице Животноводов.

"31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать. Правоохранители, прибывшие по вызову, изъяли у злоумышленника гранату «Ф-1» с запалом", - говорится в сообщении.

При осмотре квартиры задержанного полицейские обнаружили более 400 боеприпасов - разнокалиберные патроны, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.

Как пояснил мужчина, патроны и гранату он привез в 2014 году из зоны проведения ООС, где служил в составе бригады. Цель своего поступка он объяснить не смог.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове застрелили директора одного из местных кладбищ.