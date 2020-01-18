Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил значительные нарушения в Киевском следственном изоляторе. Об этом 18 января сообщили на сайте Офиса омбудсмена.

Мониторинг проводила группа, в состав которой вошли представители общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток" бывшие политзаключенные Кремля Николай Карпюк, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.

Отмечается, что большинство камер не оборудованы искусственным освещением, окна чрезмерно зарешечены, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Камеры не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией.

Фото: http://www.ombudsman.gov.ua/

Фото: http://www.ombudsman.gov.ua/

"В отдельных камерах следственного изолятора до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде", - говорится в сообщении.

По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был устранен работниками учреждения.

Кроме того были обнаружены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе.

Фото: http://www.ombudsman.gov.ua/

Фото: http://www.ombudsman.gov.ua/

Фото: http://www.ombudsman.gov.ua/

При этом, согласно сообщению, в новом корпусе обнаружили камеры, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются.

Фото: http://www.ombudsman.gov.ua/

Также мониторинговая группа сообщила, что заключенным не предоставляют надлежащую медицинскую помощь – во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом, которые в течение длительного времени не обследовались.

В отчете говорится, что в СИЗО есть рентген-кабинет, но из-за недостатка финансирования его содержат в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в тюремной больнице во Львове обнаружили крыс и отсутствие важных лекарств.