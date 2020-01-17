Здание Центрального гастронома на ул. Крещатик, 40/1, которое сгорело в июне 2017 года, может превратиться в девятиэтажный дом. Об этом сообщил портал "Хмарочос".

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской администрации также обнародовал скан-копии градостроительных условий и ограничений, выданные осенью. Среди них есть и документ, выданный для проектирования реконструкции здания Центрального гастронома.

Согласно документу, высота части здания бывшего Центрального гастронома на углу ул. Крещатик и Богдана Хмельницкого, подлежит реконструкции на 27 метров (это приблизительная высота девятиэтажного дома).

Фото: hmarochos

Ресурс также отметил, что осенью 2019 года КГГА отказала в реставрации проекта, который предполагал сохранение трехэтажной высотности дома, минимальное вмешательство в архитектуру. Планировалось, что в здании должен быть в торговый комплекс.

"Хмарочос" напомнил, что в историческом здании на ул. Крещатик, 40/1 жил художник Михаил Врубель, автор росписи в Кирилловской церкви и Владимирском соборе, а также гетман Павел Скоропадский. Дом был частью уцелевшего после Второй мировой квартала на Крещатике. В советское время здесь был «Центральный гастроном», который закрыли в начале 2000-х годов. До пожара 2017 года здание длительное время стояло завешенное баннерной тканью.

Фото: hmarochos

Раннее сообщалось, что в центре Киева под видом реконструкции здания "Киевпроекта" хотят построить многоэтажку высотой 100 метров.

Под видом реконструкции хотят построить "многофункциональный комплекс", включающий две жилые секции на 304 квартиры. Спроектированная высота комплекса - 100 метров (ориентировочно - 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимые дома должны быть не выше 4-11 этажей.