Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу оптического прицела к гранатомету.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что через пункт пропуска "Гоптовка" пассажир автомобиля Renault, гражданин России, выезжал из Украины.
"Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения", - говорится в сообщении.
Прицел изъят и передан сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, ранее в Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам.
В прошлом году на границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривен.