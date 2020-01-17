Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство (обновлено)
Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство (обновлено)
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Рада приняла новый закон о среднем образовании
В армию снова начали призывать с 18 лет, но весенний призыв еще пройдет по старым правилам (обновлено)
В армию снова начали призывать с 18 лет, но весенний призыв еще пройдет по старым правилам (обновлено)
Транзит по-путински
Транзит по-путински
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Рада повысила годовые лимиты для ФОП
Рада повысила годовые лимиты для ФОП
ГлавнаяОбществоЖизнь

Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету

Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу оптического прицела к гранатомету.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что через пункт пропуска "Гоптовка" пассажир автомобиля Renault, гражданин России, выезжал из Украины.

"Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения", - говорится в сообщении.

Прицел изъят и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее в Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам.

В прошлом году на границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также