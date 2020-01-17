Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу оптического прицела к гранатомету.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что через пункт пропуска "Гоптовка" пассажир автомобиля Renault, гражданин России, выезжал из Украины.

"Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения", - говорится в сообщении.

Прицел изъят и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее в Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам.

В прошлом году на границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривен.