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СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности

Бюджет столицы недополучил 11 млн гривен.

СБУ подозревает экс-директора "Киевтранспарксервиса" в служебной халатности
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следователи Главного управления СБ Украины Киеве и Киевской области сообщили бывшему директору коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" КГГА о подозрении в служебной халатности.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что в 2016-2018 годах чиновник заключил с коммерческими структурами договоры на передачу в аренду более 150 парковочных площадок в столице. Несмотря на известные ему нарушения со стороны арендаторов: организация паркомест сверх нормы и самовольное расширение границ площадок, он не предпринял никаких мер для устранения нарушений", - говорится в сообщении.

Таким образом, бездействие чиновника привело к тому, что бюджет столицы недополучил 11 млн грн.

Сейчас экс-чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств дела.

Как сообщалось, четырех сотрудников "Киевтранспарксервиса" задержали по подозрению в коррупции в ноябре 2018.

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