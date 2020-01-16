Нардепы попросили в СБУ запретить въезд российским певцам Сюткину и Серову (Документ)

Народные депутаты написали письмо в СБУ с просьбой запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову, которые посещали оккупированный Крым. Об этом на фейсбуке написал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине", - отметил Арьев.

Фото: Volodymyr Arievфб

Фото: Volodymyr Arievфб

Он также добавил, что далее будет видно, "готова ли СБУ проявить принципиальность, как с "Воровайками", которым выдали запрет, или ватные гастролеры лезут из-за сознательного бездействия ответственного учреждения".

Депутат предположил, что в случае бездействия СБУ, "концерты спокойно не пройдут".

Напомним, российский певец Валерий Сюткин, который считает отделение Крыма от России "исторической ошибкой", а аннексию полуострова "блестящей" операцией Путина, намерен выступить в Киеве с сольным концертом 27 апреля. Информация об этом была опубликована на сайте Concert.ua.

Концерт российского певца Александра Серова запланирован на 23 марта.

15 января также сообщалось, что в Украине отменили лекцию соучредителя российского ресурса "Такие дела" Мити Алешковского, который высмеивал Евромайдан, называя его "жыдомайданом" и заявлял, что украинскую экономику контролирует вентиль "Газпрома".