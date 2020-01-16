В пятницу в Киеве будет облачно и без осадков

Температура будет до +3.

17 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, в Черновицкой области -3…-8 градусов, днем 0…+7 градусов, на Закарпатье +4…+9 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, в Харьковской области +1…-4 градуса, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, в Одесской области +2…-3 градуса, днем -1…+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.