Нацгвардия создала комитет для поддержки семей погибших воинов

По инициативе семей погибших бойцов, в Нацгвардии создали Комитет содействия соцзащиты членов семей бойцов, погибших во время проведения АТО\ООС и при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

"Основной целью деятельности Комитета будет осуществление мероприятий, направленных на социальную и правовую защиту законных интересов и социальную реабилитацию лиц, членов семей воинов, погибших (пропавших без вести) при проведении АТО / ООС и при исполнении служебных обязанностей", - отметили в Нацгвардии.

Комитет возглавила мать погибшего воина Нацгвардии Евгения Харченко - Наталья Харченко.

Согласно информации пресс-службы, на сегодня война унесла жизни 229 военнослужащих НГУ, из них - 193 боевые потери. Также были ранены и травмированы 881 военнослужащий, считаются пропавшими без вести 14 военнослужащих.

"Всего же за 28 лет независимости Украины погибло 258 военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. В честь погибших военнослужащих уже открыты 218 мест памяти, 4 военнослужащим посмертно присвоено звание Героя Украины", - сказано в сообщении.

В свою очередь генерал-лейтенант Ярослав Сподар, заместитель командующего по работе с личным составом выразил надежду, что благодаря новосозданному комитету организации и ее секторам в воинских частях и территориальных управлениях будет налажено лучшее взаимодействие, "и наши люди будут знать, где искать помощи и защиту".

Напомним, 30 августа сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел. В случае принятия законопроекта №1007, ее деятельность будет координироваться Президентом Украины через командующего НГУ.