Порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом изменится с 9 февраля

Правила упрощают для подростков до 16 лет и граждан, оформляющих паспорт.

С 9 февраля 2020 года вступят в силу изменения выезда во временно оккупированный Крым и выезда из него граждан Украины в возрасте до 16 лет. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Согласно изменениям, внесенным постановлением Кабмина от 24 декабря, с 9 февраля этого года въезд в Крым детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.

"Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц). В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно", - сказано в сообщении.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд в Крым граждан Украины, ранее выезжавших на материковую часть для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из Крыма лиц с целью оформления документов для удостоверения личности и подтверждения украинского гражданства осуществляются по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Миграционной службы.

"Изменениями предусмотрено, что выезд из ВОТУ (временно оккупированной территории) и въезд туда граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, 24 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщал о планах упростить пересечение админграницы с оккупированным Крымом.

19 декабря на временном контрольном пункте въезда/выезда для автомобильного сообщения "Каланчак" в Херсонской области открыли сервисную зону для граждан для комфортного пересечения админграницы с оккупированным Крымом. Сервисная зона также предназначена для предоставления административных, транспортных и бытовых услуг для граждан.