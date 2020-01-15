Семьи погибших в авиакатастрофе получат 200 000 грн на этой неделе, от Ирана потребуют дополнительной компенсации – Зеленский

Об этом президент сообщил на встрече с родственниками жертв.

Президент Владимир Зеленский провел еще одну встречу с родственниками погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране. Он сообщил, что тела некоторых жертв уже идентифицированы.

Ожидается, что репатриация погибших пройдет 19 января, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Может, будет плюс-минус два дня. Но мы поставили такое задание и перед нашими, и перед иранскими специалистами", – отметил Зеленский.

По его словам, на этой неделе каждая семья погибшего украинца получит компенсацию от государства в размере 200 000 гривен. Также Украина будет требовать от Ирана выплаты дополнительных компенсаций.

Напомним, украинский президент уже встречался с некоторыми родственниками погибших в результате крушения самолета под Тегераном. Родственники Елены Малаховой, которая была пассажиркой разбившегося самолета, заявили, что их на эту встречу не пригласили.