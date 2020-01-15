В Иране осталось 10 украинских экспертов для идентификации тел погибших и их возвращения

"Иранская сторона сообщила нам, что процесс будет закончен до 19 января".

В Иране продолжают работу 10 украинских экспертов, которых правительство отправило туда после катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Они занимаются идентификацией тел погибших и их репатриации в Украину, этот процесс должны завершить до 19 января.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки эксперт СНБО Олег Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"8 января после катастрофы нашего самолета по поручению президента секретарь СНБО возглавил оперативный штаб... Было принято решение о направлении группы наших экспертов в Иран", - напомнил он.

С его слов, эксперты совместно со стороной Ирана принимали участие во всех мероприятиях по установлению причин авиакатастрофы. "Иранская сторона сообщила о дополнительных обстоятельствах - пуске ракеты. С нашей стороны произошла переквалификация открытого производства", - рассказал Корниенко.

Он подчеркнул, что часть экспертов уже вернулась в Украину.

"На данный момент в Иране остаются 10 экспертов до окончательной идентификации тел и их репатриации в Украину... На данный момент не все тела идентифицированы. Иранская сторона сообщила нам, что процесс будет закончен до 19 января", - сказал эксперт.

Он напомнил, что Главное следственное управление ГПУ продолжает расследование в рамках открытого уголовного производства. В то же время, на уточняющий вопрос народных депутатов Корниенко отметил, что не имеет полномочий разглашать информацию о предварительных выводах хода расследования.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.