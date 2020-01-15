Определены лауреаты 24-й общенациональной программы "Человек года – 2019"

Ушедший в историю 2019 год был насыщен важнейшими и судьбоносными событиями в жизни нашей страны, что нашло непосредственное отражение в итоговых результатах 24-й общенациональной программы «Человек года». Почти четверть века программа стремится обеспечить признание лучшим из лучших. Программа отмечает истинных профессионалов, которые своей деятельностью вносят реальный и признанный вклад в развитие социально-экономической, культурной и общественной жизни Украины, способствуют укреплению ее междунароного авторитета.

Исходя из реалий сегодняшнего дня и перспективных прогнозов на ближайшее будущее, для 24-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019» был избран слоган «натхнення перетворень». Он воплотил в себе наши неизбывные надежды на новые перемены, без которых невозможно представить Украину цивилизованной европейской страной. Часто не благодаря, а вопреки, лучшие украинские специалисты и профессионалы в разных сферах деятельности достигают успехов потому что находят вдохновение в ежедневной работе, в деле своей жизни. Это вдохновение не зависит от внешних обстоятельств, потому что идет от сердца, от призвания, от осознания собственной миссии и ответственности. Это вдохновение личностей, которые умеют побеждать и знают как это делать.

Время сегодня непростое и неоднозначное – противостоять внешним и внутренним вызовам, понять и с достоинством принять кардинальные перемены – для этого нужны и непоколебимая вера, и искреннее желание внести как можно больший вклад в процесс обновления страны. Так поступают наши соотечественники, искренне преданные идеалам государства и независимости, самые достойные из которых очередной раз взойдут на пьедестал общенационального признания.

Тесная связь со средствами массовой информации, постоянные контакты с широкой аудиторией в социальных сетях обеспечивают прозрачность программы, информационную доступность всех процессов, которые происходят во время ежегодной подготовки к торжественной церемонии вручения премии «Человек года».

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает средствам массовой информации, что 15 января 2020 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2019 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2019 году определены лауреатами 24-й общенациональной программы «Человек года-2019» в 17 –ти профессиональных номинациях Программы.

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»

ГУСЕВ Юрий – Председатель Херсонской обласной государственной администрации; СКАЛЬСКИЙ Владислав – Председатель Винницкой обласной государственной администрации; ШМИГАЛЬ Денис – Председатель Ивано-Франковской обласной государственной администрации;

«МЭР ГОДА» (больших городов)

БОНДАРЕНКО Анатолий – Мэр г. Черкассы; НАДАЛ Сергей – Мэр г. Тернополь; РАЙКОВИЧ Андрей – Мэр г. Кропивницкий;

«МЭР ГОДА» (малых городов)

АБРАМЧЕНКО Андрей – Мэр г. Измаил (Одесская обл.); БЕЛОУСОВ Андрей – Мэр г. Каменское (Днепропетровськая обл.); КОВАЛЕНКО Владимир – Мэр г. Новая Каховка (Херсонская обл.); РЕДЧИК Сергей – Мэр г. Хмельник (Винницкая обл.);

«ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА»

ГРИНЧУК Виталий – Председатель Узинськой городской ОТО Киевской области; ДРОГОБЕЦКИЙ Иван – Председатель Полянськой сельской ОТО Закарпатской области; МАЗУР Виталий – Председатель Брацлавской сельской ОТО Винницкой области; МИЦУК Владимир – Председатель Белозерской сельской ОТО Черкасской области;

«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

КОЩИЕНКО Юрий – Генеральный директор «Сумской завод « Энергомаш» ; СМИРНОВ Александр – Генеральный директор ООО « Камоцц и » ; ЯВОРСКИЙ Вячеслав – Д иректор ЧАО «Кременчуцкий завод технического углерода» ;

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

БУЛГАКОВ Юрий – Генеральный директор ООО «Дунайская судоходно-стивидорная компания» ; ДУДЗЯНИЙ Сергей – Генеральный директор ЧАО «Дикергофф Цемент Украина» ; КОЗИЦКИЙ Степан – Генеральный директор ООО « Захиднадрасервис » ;

«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

АНДРЕЕВА Инга – Генеральный директор представительства Masterсard Europe в Украине КОЗЛОВА Ирина – Генеральный директор ООО «С андора » ; САВЧЕНКО Владислав – Генеральный директор компании « PowerCod e LLC . » ;

« ФИНАНСИСТ ГОДА »

АНЛИАТАМЕР Онур – Председатель Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина) ; РОМАНЧУКЕВИЧ Виталий – Первый заместитель председателя правления «Индустриалбанк», Вице-президент Ассоциации украинских банков ; ФРОЛОВА Юлия – Председатель Правления АО «Банк Альянс»;

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»

ПОГОРЕЛОВА Наталия – Председатель Правления Акционерное общество « Страховая компания « МЕГА-ГАРАНТ » ; ЧУПИРКИНА Елена – Председатель Правления Страховая компания « ИНТЕР-ПЛЮС » ; УЛЬЕ Елена – Председатель Правления ЧАО «Страховая компания « УНИКА » ;

« ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА »

Компания «ИнтерГал-Буд» ; Корпорация «Промстан» ; «Инвестиционно-строительная компания «Центробуд» ;

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»

ЖК «CITY PARK» (Застройщик – компания «Синергия») ; ЖК «INTERGAL CITY» (Застройщик – компания «Интергал-Буд») ; ЖК «SCANDIA» (Застройщик – компания « Триумф ») ; ЖК «WHITE LINES» (Застройщик – компания « A Development ») ;

« ЖУРНАЛИСТ ГОДА »

ГЕРАСИМОВИЧ Вадим (Интернет-портал Politeka ); ГУТЦАЙТ Оксана (Телеканал ICTV ); ПАНЧЕНКО Диана (Телеканал NewsОne );

«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»

БОТВИНОВ Алексей – Народный артист Украины, выдающийся украинский пианист ; ВАСЯНОВИЧ Валентин – ведущий украинский кинорежиссер, обладатель приза за лучший фильм Венецианского кинофестиваля 2019 г. ; ПОПЛАВСКИЙ Михаил – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии «Украинская песня года» ;

« СПОРТСМЕН ГОДА »

БЕЛЕНЮК Жан – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг. ; МАГУЧИХ Ярослава – Серебряный призер Чемпионата Мира по прыжкам в высоту 2019 г.; ХАРЛАН Ольга – Чемпионка мира по фехтованию на саблях 2019 г.;

« БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ГОДА »

БФ «ВЕЛИКА РОДИНА» (Президент - Александр Ульянченко) ; БФ «ЗАПОРУКА» (Президент - Натал и я Он и пко ) ; БФ «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ» (Председатель правления - Яна Сидор) ;

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»

КОСТЫРЯ Инна – общественный деятель, доктор политических наук; МИШИНА Ксения – украинская актриса театра и кино ; ОЛЕЙНИК Лилия – общественный деятель, основательница бренда здорового питания iLive;

«КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА»

Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM – Основательница и директор – Виктория Лысенко .

В лауреатском перечне двадцать четвертой общенациональной программы «Человек года-2019» представлены 1 7 регионов Украины (Винницкая обл., Днепропетровская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Кировоградская обл., г. Киев, Киевская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Черкасская обл.) .

За 2 4 года существования общенациональной программы обладателями почетного титула «Человек года» стали 4 28 победителей в национальных номинациях и 1 31 обладателей международных и специальных премий программы.

Чествование лауреатов и победителей XXІ V общенациональной программы «Человек года» состоится 2 1 марта 20 20 года во время Торжественной церемонии вручения премий «Человек года-201 9 ».

Автомобильный партнер – бренд AUDI

ONUR Group – Официальный партнер

INBLU – Спонсор визита « Ricchie Poveri» в Украину

TUSIB – Международный партнер

Официальный транслятор церемонии – Телеканал «НАШ»

Принимает отель «Hyatt Regency Kyiv»

Также Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» с огромной благодарностью отмечает компании и организации, которые стали деловыми партнерами программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019»:

Страхова група «ТАС» – Официальный Страховик

Клиника «ОБЕРІГ» – Официальный медицинский партнер

Авиакомпания «МАУ» – Генеральный авиаперевозчик

Ресторан «Чайхона GOLD» – Спонсор торжественного приема

Сеть ресторанов L ' KAFA- CAFE – Официальный партнер

Адвокатское объединение « INSTATE » – Адвокатское сопровождение

Газета «КП в Украине » – Спонсор номинации «Кумир украинцев», официальный информационный партнер

Радио «КИЇВ» – Генеральный радио партнер

Интернет-портал «LB.UA» – Генеральный медиа партнер

Телеканал «Первый деловой» – Официальный информационный партнер

Телеканал OBOZ.TV – Официальный информационный партнер

Телеканал «4 канал» – Официальный информационный партнер

Телеканал «O-TV» – Официальный информационный партнер

Телеканал «8 канал» – Официальный информационный партнер

Телеканал «Эко-ТВ» – Официальный информационный партнер

Медиаплатформа InterVizor – Официальный информационный партнер

YouTube канал «Аллатра-ТВ» – Официальный информационный партнер

Информационное агентство «УКРИНФОРМ» – Официальное информационное агентство

Информационное агентство «РБК-УКРАИНА» – Эксклюзивный медиа-партнер

Интернет -портал «OBOZREVATEL.COM» – Генеральный Интернет-партнер

Салон красоты «Body Like» – Beauty партнер

Медицинская косметология Esthel – Официальный партнер

Клуб красоты «Portobello» – Вишуканий партнер

Oscar Dry Clean Studio – Официальный партнер

Отель «MIROTEL» м. Трускавець – Спонсор элитного отдыха

Сеть ресторанов «МИРОВАЯ КАРТА» – Официальный партнер

Отель «Fouquet`s Barriere» – Спонсор наградного и призового фонда

Отель «LE NORMANDY DEAUVILLE» – Спонсор наградного и призового фонда

Отель «ROYAL Barriere DEAUVILLE» – Спонсор наградного и призового фонда

Готель «ROYAL LA BAULE» – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель «HERMITAGE LA BAULE» – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель «RIXOS PREMIUM SEAGATE SHARM» – Спонсор призового фонду

Бренд «SOTHYS» – Спонсор наградного и призового фонда

TM «BRELIL» – Спонсор наградного и призового фонда

ТМ «HYLA» – Спонсор наградного и призового фонда

TM «JOUVENCE ETERNELLE» – Спонсор наградного и призового фонда

Ювелирный бренд YAMAGIWA – Ювелирный партнер

Интернет-портал «GISMETEO.UA» – Официальный информационный партнер

Газета «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» – Официальный информационный партнер

ИД «Украина-Бизнес» – Официальный информационный партнер

Журнал «Натали» – Официальный информационный партнер

Журнал «Грушевского, 5» – Официальный информационный партнер

Журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ» – Официальный информационный партнер

Журнал «МИР ОТДЫХА» – Официальный информационный партнер

Журнал «TRAVEL NEWS» – Официальный информационный партнер

Журнал «PROF BUILD» – Официальный информационный партнер

Журнал «Печерская Ассамблея» – Официальный информационный партнер

Журнал «Equestrean» – Официальный информационный партнер

Журнал «Woman» – Официальный информационный партнер

Журнал « People . ua by Насолода» – Официальный информационный партнер

Журнал «Ukrainian people» – Официальный информационный партнер

Журнал «EMOTION _ Magazine» – Официальный информационный партнер

Журнал «Shikolad» – Официальный информационный партнер

Журнал «Million» – Официальный информационный партнер

Журнал «Fashion of Diplomacy in Ukraine» – Официальный информационный партнер

Журнал «Миллениум» – Официальный информационный партнер

Журнал «Зовнішні справи» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «NOVOSTIMIRA» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал « OUTLOOK » – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «UAINFO» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал « GoGetNews » – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «E-NEWS» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «E-Finance» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Ура-Інформ» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Международный курьер» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал « Lucky Ukraine » – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Alwaysbusymama» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Budport.com» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Ivetta» – Официальный информационный партнер

Интернет-портал «Open World» – Официальный информационный партнер

ТМ VORONIN – Официальный партнер церемонии

Vita Models – Моделинг торжественной церемонии