Определены лауреаты 24-й общенациональной программы "Человек года – 2019"

Ушедший в историю 2019 год был насыщен важнейшими и судьбоносными событиями в жизни нашей страны, что нашло непосредственное отражение в итоговых результатах 24-й общенациональной программы «Человек года». Почти четверть века программа стремится обеспечить признание лучшим из лучших. Программа отмечает истинных профессионалов, которые своей деятельностью вносят реальный и признанный вклад в развитие социально-экономической, культурной и общественной жизни Украины, способствуют укреплению ее междунароного авторитета.
Исходя из реалий сегодняшнего дня и перспективных прогнозов на ближайшее будущее, для 24-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019» был избран слоган «натхнення перетворень». Он воплотил в себе наши неизбывные надежды на новые перемены, без которых невозможно представить Украину цивилизованной европейской страной. Часто не благодаря, а вопреки, лучшие украинские специалисты и профессионалы в разных сферах деятельности достигают успехов потому что находят вдохновение в ежедневной работе, в деле своей жизни. Это вдохновение не зависит от внешних обстоятельств, потому что идет от сердца, от призвания, от осознания собственной миссии и ответственности. Это вдохновение личностей, которые умеют побеждать и знают как это делать.
Время сегодня непростое и неоднозначное – противостоять внешним и внутренним вызовам, понять и с достоинством принять кардинальные перемены – для этого нужны и непоколебимая вера, и искреннее желание внести как можно больший вклад в процесс обновления страны. Так поступают наши соотечественники, искренне преданные идеалам государства и независимости, самые достойные из которых очередной раз взойдут на пьедестал общенационального признания.
Тесная связь со средствами массовой информации, постоянные контакты с широкой аудиторией в социальных сетях обеспечивают прозрачность программы, информационную доступность всех процессов, которые происходят во время ежегодной подготовки к торжественной церемонии вручения премии «Человек года».
Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» сообщает средствам массовой информации, что 15 января 2020 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2019 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2019 году определены лауреатами 24-й общенациональной программы «Человек года-2019» в 17 –ти профессиональных номинациях Программы.
ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»
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ГУСЕВ Юрий – Председатель Херсонской обласной государственной администрации;
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СКАЛЬСКИЙ Владислав – Председатель Винницкой обласной государственной администрации;
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ШМИГАЛЬ Денис – Председатель Ивано-Франковской обласной государственной администрации;
«МЭР ГОДА» (больших городов)
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БОНДАРЕНКО Анатолий – Мэр г. Черкассы;
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НАДАЛ Сергей – Мэр г. Тернополь;
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РАЙКОВИЧ Андрей – Мэр г. Кропивницкий;
«МЭР ГОДА»(малых городов)
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АБРАМЧЕНКО Андрей – Мэр г. Измаил (Одесская обл.);
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БЕЛОУСОВ Андрей – Мэр г. Каменское (Днепропетровськая обл.);
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КОВАЛЕНКО Владимир – Мэр г. Новая Каховка (Херсонская обл.);
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РЕДЧИК Сергей – Мэр г. Хмельник (Винницкая обл.);
«ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА»
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ГРИНЧУК Виталий – Председатель Узинськой городской ОТО Киевской области;
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ДРОГОБЕЦКИЙ Иван – Председатель Полянськой сельской ОТО Закарпатской области;
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МАЗУР Виталий – Председатель Брацлавской сельской ОТО Винницкой области;
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МИЦУК Владимир – Председатель Белозерской сельской ОТО Черкасской области;
«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»
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КОЩИЕНКО Юрий – Генеральный директор «Сумской завод « Энергомаш» ;
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СМИРНОВ Александр – Генеральный директор ООО « Камоцц и » ;
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ЯВОРСКИЙ Вячеслав – Д иректор ЧАО «Кременчуцкий завод технического углерода» ;
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
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БУЛГАКОВ Юрий – Генеральный директор ООО «Дунайская судоходно-стивидорная компания» ;
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ДУДЗЯНИЙ Сергей – Генеральный директор ЧАО «Дикергофф Цемент Украина» ;
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КОЗИЦКИЙ Степан – Генеральный директор ООО « Захиднадрасервис » ;
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
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АНДРЕЕВА Инга – Генеральный директор представительства Masterсard Europe в Украине
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КОЗЛОВА Ирина – Генеральный директор ООО «С андора » ;
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САВЧЕНКО Владислав – Генеральный директор компании « PowerCod e LLC . » ;
« ФИНАНСИСТ ГОДА »
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АНЛИАТАМЕР Онур – Председатель Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина) ;
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РОМАНЧУКЕВИЧ Виталий – Первый заместитель председателя правления «Индустриалбанк», Вице-президент Ассоциации украинских банков ;
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ФРОЛОВА Юлия – Председатель Правления АО «Банк Альянс»;
«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»
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ПОГОРЕЛОВА Наталия – Председатель Правления Акционерное общество « Страховая компания « МЕГА-ГАРАНТ» ;
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ЧУПИРКИНА Елена – Председатель Правления Страховая компания « ИНТЕР-ПЛЮС » ;
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УЛЬЕ Елена – Председатель Правления ЧАО «Страховая компания « УНИКА » ;
«ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА»
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Компания «ИнтерГал-Буд» ;
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Корпорация «Промстан» ;
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«Инвестиционно-строительная компания «Центробуд» ;
«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»
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ЖК «CITY PARK» (Застройщик – компания «Синергия») ;
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ЖК «INTERGAL CITY» (Застройщик – компания «Интергал-Буд») ;
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ЖК «SCANDIA» (Застройщик – компания « Триумф ») ;
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ЖК «WHITE LINES» (Застройщик – компания « A Development ») ;
«ЖУРНАЛИСТ ГОДА»
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ГЕРАСИМОВИЧ Вадим (Интернет-портал Politeka );
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ГУТЦАЙТ Оксана (Телеканал ICTV );
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ПАНЧЕНКО Диана (Телеканал NewsОne );
«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»
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БОТВИНОВ Алексей – Народный артист Украины, выдающийся украинский пианист ;
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ВАСЯНОВИЧ Валентин – ведущий украинский кинорежиссер, обладатель приза за лучший фильм Венецианского кинофестиваля 2019 г. ;
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ПОПЛАВСКИЙ Михаил – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии «Украинская песня года» ;
«СПОРТСМЕН ГОДА»
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БЕЛЕНЮК Жан – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг. ;
-
МАГУЧИХ Ярослава – Серебряный призер Чемпионата Мира по прыжкам в высоту 2019 г.;
-
ХАРЛАН Ольга – Чемпионка мира по фехтованию на саблях 2019 г.;
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ГОДА»
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БФ «ВЕЛИКА РОДИНА» (Президент - Александр Ульянченко) ;
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БФ «ЗАПОРУКА» (Президент - Натал и я Он и пко ) ;
-
БФ «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ» (Председатель правления - Яна Сидор) ;
«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»
-
КОСТЫРЯ Инна – общественный деятель, доктор политических наук;
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МИШИНА Ксения – украинская актриса театра и кино ;
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ОЛЕЙНИК Лилия – общественный деятель, основательница бренда здорового питания iLive;
«КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА»
Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM – Основательница и директор – Виктория Лысенко.
В лауреатском перечне двадцать четвертой общенациональной программы «Человек года-2019» представлены 1 7 регионов Украины (Винницкая обл., Днепропетровская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Кировоградская обл., г. Киев, Киевская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Черкасская обл.) .
За 2 4 года существования общенациональной программы обладателями почетного титула «Человек года» стали 4 28 победителей в национальных номинациях и 1 31 обладателей международных и специальных премий программы.
Чествование лауреатов и победителей XXІ V общенациональной программы «Человек года» состоится 2 1 марта 20 20 года во время Торжественной церемонии вручения премий «Человек года-201 9 ».
Автомобильный партнер – бренд AUDI
ONUR Group – Официальный партнер
INBLU – Спонсор визита « Ricchie Poveri» в Украину
TUSIB – Международный партнер
Официальный транслятор церемонии – Телеканал «НАШ»
Принимает отель «Hyatt Regency Kyiv»
Также Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» с огромной благодарностью отмечает компании и организации, которые стали деловыми партнерами программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019»:
Страхова група «ТАС» – Официальный Страховик
Клиника «ОБЕРІГ» – Официальный медицинский партнер
Авиакомпания «МАУ» – Генеральный авиаперевозчик
Ресторан «Чайхона GOLD» – Спонсор торжественного приема
Сеть ресторанов L'KAFA- CAFE – Официальный партнер
Адвокатское объединение «INSTATE» – Адвокатское сопровождение
Газета «КП в Украине » – Спонсор номинации «Кумир украинцев», официальный информационный партнер
Радио «КИЇВ» – Генеральный радио партнер
Интернет-портал «LB.UA» – Генеральный медиа партнер
Телеканал «Первый деловой» – Официальный информационный партнер
Телеканал OBOZ.TV – Официальный информационный партнер
Телеканал «4 канал» – Официальный информационный партнер
Телеканал «O-TV» – Официальный информационный партнер
Телеканал «8 канал» – Официальный информационный партнер
Телеканал «Эко-ТВ» – Официальный информационный партнер
Медиаплатформа InterVizor – Официальный информационный партнер
YouTube канал «Аллатра-ТВ» – Официальный информационный партнер
Информационное агентство «УКРИНФОРМ» – Официальное информационное агентство
Информационное агентство «РБК-УКРАИНА» – Эксклюзивный медиа-партнер
Интернет -портал «OBOZREVATEL.COM» – Генеральный Интернет-партнер
Салон красоты «Body Like» – Beauty партнер
Медицинская косметология Esthel – Официальный партнер
Клуб красоты «Portobello» – Вишуканий партнер
Oscar Dry Clean Studio – Официальный партнер
Отель «MIROTEL» м. Трускавець – Спонсор элитного отдыха
Сеть ресторанов «МИРОВАЯ КАРТА» – Официальный партнер
Отель «Fouquet`s Barriere» – Спонсор наградного и призового фонда
Отель «LE NORMANDY DEAUVILLE» – Спонсор наградного и призового фонда
Отель «ROYAL Barriere DEAUVILLE» – Спонсор наградного и призового фонда
Готель «ROYAL LA BAULE» – Спонсор нагородного і призового фонду
Готель «HERMITAGE LA BAULE» – Спонсор нагородного і призового фонду
Готель «RIXOS PREMIUM SEAGATE SHARM» – Спонсор призового фонду
Бренд «SOTHYS» – Спонсор наградного и призового фонда
TM «BRELIL» – Спонсор наградного и призового фонда
ТМ «HYLA» – Спонсор наградного и призового фонда
TM «JOUVENCE ETERNELLE» – Спонсор наградного и призового фонда
Ювелирный бренд YAMAGIWA – Ювелирный партнер
Интернет-портал «GISMETEO.UA» – Официальный информационный партнер
Газета «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» – Официальный информационный партнер
ИД «Украина-Бизнес» – Официальный информационный партнер
Журнал «Натали» – Официальный информационный партнер
Журнал «Грушевского, 5» – Официальный информационный партнер
Журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ» – Официальный информационный партнер
Журнал «МИР ОТДЫХА» – Официальный информационный партнер
Журнал «TRAVEL NEWS» – Официальный информационный партнер
Журнал «PROF BUILD» – Официальный информационный партнер
Журнал «Печерская Ассамблея» – Официальный информационный партнер
Журнал «Equestrean» – Официальный информационный партнер
Журнал «Woman» – Официальный информационный партнер
Журнал «People.ua by Насолода» – Официальный информационный партнер
Журнал «Ukrainian people» – Официальный информационный партнер
Журнал «EMOTION _ Magazine» – Официальный информационный партнер
Журнал «Shikolad» – Официальный информационный партнер
Журнал «Million» – Официальный информационный партнер
Журнал «Fashion of Diplomacy in Ukraine» – Официальный информационный партнер
Журнал «Миллениум» – Официальный информационный партнер
Журнал «Зовнішні справи» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «NOVOSTIMIRA» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «OUTLOOK» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «UAINFO» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «GoGetNews» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «E-NEWS» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «E-Finance» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «Ура-Інформ» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «Международный курьер» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «Lucky Ukraine» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «Alwaysbusymama» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «Budport.com» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «Ivetta» – Официальный информационный партнер
Интернет-портал «Open World» – Официальный информационный партнер
ТМ VORONIN – Официальный партнер церемонии
Vita Models – Моделинг торжественной церемонии
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Генеральная дирекция
общенациональной программы
«ЧЕЛОВЕК ГОДА»
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Контактные телефоны: (044) 254-47-86
т/ф.(044) 254-47-85