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Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України

Ґітанас Науседа наголосив,що українці мають право самі визначати, хто очолює їхню державу.

Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: Гітанас Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що українці мають право самостійно визначати, хто очолюватиме їхню державу. Так він відреагував на слова президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового лідера України. 

Про це повідомляє Delfi.

Науседа нагадав, що у 2019 році українці обрали президентом Володимира Зеленського, який заслуговує на повагу. Водночас литовський лідер визнав, що за нормальних обставин в Україні вже мали б відбутися чергові президентські вибори, оскільки термін повноважень глави держави завершився.

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Він зазначив, що для проведення виборів потрібен щонайменше 60-денний період без бойових дій, про який раніше говорив Зеленський. При цьому Науседа додав, що українці можуть знову обрати чинного президента.

Глава Литви не став оцінювати, чи можна вважати заяву Трампа втручанням у внутрішню політику України. Він припустив, що американський лідер міг висловитися спонтанно, та додав, що було б добре, якби США допомогли створити умови для проведення виборів в Україні.

Контекст

Нещодавно Дональд Трамп закликав Україну обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Він стверджує, що Володимир Зеленський нібито "не готовий до угоди та вже неодноразово втрачав можливості припинити бойові дії".

Трамп також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони створюють проблеми для світу й американських фермерів. За його словами, Вашингтон застерігав Зеленського від атак на російські об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального.

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