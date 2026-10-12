Зеленський: Україна готова до реальних рішень, щоб наблизити завершення війни

Україна готова до енергетичного припинення вогню, однак Росія продовжує атакувати українську енергетику.

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Україна готова до реальних рішень і деескалаційних кроків для завершення війни, зокрема до енергетичного припинення вогню. Водночас Росія не виконує відповідних умов і продовжує атакувати українську енергетику.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді переговорної групи після зустрічей у США.

За словами глави держави, Україна підтримала енергетичне перемир’я та готова його гарантувати відповідно до заяви президента США. Тепер Росія має зробити відповідні кроки.

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Зеленський зазначив, що напередодні та протягом дня російські війська продовжували завдавати ударів по українській енергетиці. Також по всій країні тривали повітряні тривоги, росіяни застосовували ударні безпілотники Shahed та авіабомби.

"Якщо удари і є відповіддю Росії на заяву Президента Америки, то це означає, що росіяни змарнували чергову можливість наблизити мир", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що для успішної деескалації важлива позиція США та тиск на Росію.

Україна продовжує комунікацію з американською стороною на всіх рівнях. За словами Зеленського, переговорні команди визначили подальші кроки та дипломатичні рамки.