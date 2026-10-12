Зеленський підписав закон про освіту мовами нацменшин

Від цього закону залежить політична підтримка Угорщиною вступу України до ЄС.

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Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений сьогодні Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України".

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з підписом від президента України", - йдеться в повідомленні.

Контекст

12 жовтня Верховна Рада 266 голосами ухвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС.

Голова МЗС Угорщини Аніта Орбан привітала ухвалення закону про освітні права нацменшин і зазначила що це дозволить відкрити два наступних переговорних кластера в рамках вступу України в ЄС.