Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив солідарність з Україною після важких останніх 24 годин.

Про це повідомили в офісі британського прем’єра.

Він також підтвердив намір Лондона посилювати санкційний тиск на Росію та вживати додаткових заходів для обмеження її воєнного потенціалу.

Бернем і Зеленський наголосили на необхідності негайного енергетичного перемир’я, яке передбачало б припинення російських ударів по українській інфраструктурі та атак на судноплавство в Чорному морі. Це дало б змогу збільшити постачання енергоресурсів і продовольства на світові ринки.

Лідери домовилися зустрітися особисто найближчими днями, щоб продовжити обговорення.

Раніше про розмову з Бернемом розповів і глава України. Він проінформував про російські удари по українських містах, які протягом дня здійснювали із застосуванням авіабомб, ударних безпілотників "Шахед" і балістичних ракет. Також Зеленський наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим завданням.

Що передувало?

Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. За словами глави Білого дому, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще 1,5 мільйона тонн.

Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.