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Прем’єр Британії заявив про "важкі останні 24 години" для України та пообіцяв посилити тиск на Росію

Бернем і Зеленський наголосили на необхідності негайного енергетичного перемир’я.

Прем’єр Британії заявив про "важкі останні 24 години" для України та пообіцяв посилити тиск на Росію
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив солідарність з Україною після важких останніх 24 годин.

Про це повідомили в офісі британського прем’єра.

Він також підтвердив намір Лондона посилювати санкційний тиск на Росію та вживати додаткових заходів для обмеження її воєнного потенціалу.

Бернем і Зеленський наголосили на необхідності негайного енергетичного перемир’я, яке передбачало б припинення російських ударів по українській інфраструктурі та атак на судноплавство в Чорному морі. Це дало б змогу збільшити постачання енергоресурсів і продовольства на світові ринки.

Лідери домовилися зустрітися особисто найближчими днями, щоб продовжити обговорення.

Раніше про розмову з Бернемом розповів і глава України. Він проінформував про російські удари по українських містах, які протягом дня здійснювали із застосуванням авіабомб, ударних безпілотників "Шахед" і балістичних ракет. Також Зеленський наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим завданням.

Що передувало?

  • Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.
  • 10 жовтня глава Білого дому запропонував Україні обрати нового лідера, який "зможе домовитися про завершення війни". Він стверджував, що Володимир Зеленський нібито неодноразово мав можливість укласти угоду, але не скористався нею.
  • Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони, мовляв, створюють проблеми для світу та американських фермерів. За його словами, Вашингтон застерігав Зеленського від атак на російські об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального.
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