Каллас: у понеділок глави МЗС ЄС планують схвалити найбільший пакет санкцій щодо РФ

За її словами, зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить.

У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити найбільший з початку війни перелік санкцій, спрямованих проти російської військової машини.

Про це написала у соцмережі Х висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вона нагадала, що унаслідок російських ударів за два дні загинуло понад 80 українських мирних жителів.

«Більше того, Росія посилила свої гібридні атаки проти Європи, як країн-членів ЄС, так і союзників по НАТО. Призупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує Москві більше доходів для ведення війни», – йдеться у її дописі.

Дипломатка зазначила, що зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить.

Раніше речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що новий пакет передбачає санкції проти понад 1500 осіб та компаній. Серед них – 743 фізичні та 826 юридичних осіб. Зокрема, під обмеження потрапив російський військово-промисловий комплекс. Також до санкційного списку пропонують включити 77 депутатів Держдуми РФ, обраних від окупованих територій України.

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