Каллас: у понеділок глави МЗС ЄС планують схвалити найбільший пакет санкцій щодо РФ

У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити найбільший з початку війни перелік санкцій, спрямованих проти російської військової машини.
Про це написала у соцмережі Х висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
Вона нагадала, що унаслідок російських ударів за два дні загинуло понад 80 українських мирних жителів.
«Більше того, Росія посилила свої гібридні атаки проти Європи, як країн-членів ЄС, так і союзників по НАТО. Призупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує Москві більше доходів для ведення війни», – йдеться у її дописі.
Дипломатка зазначила, що зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить.
- Раніше речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що новий пакет передбачає санкції проти понад 1500 осіб та компаній. Серед них – 743 фізичні та 826 юридичних осіб. Зокрема, під обмеження потрапив російський військово-промисловий комплекс. Також до санкційного списку пропонують включити 77 депутатів Держдуми РФ, обраних від окупованих територій України.
Що із паливом
- До кінця року Росія продасть під 2 млн тонн дизелю на світовий ринок і до США. Задля цього Дональд Трамп послаблабив санкції проти РФ.
- Вашингтон продовжує наполягати на припиненні ударів по російських НПЗ. Натомість у Кремля американці фактично нічого не вимагають. Принаймні про енергетичне перемир'я вже не йдеться.
- Трамп пояснює, чому США знадобився дизель із Росії, турботою про простих американців. Однак справжня причина може ховатися в бізнес-інтересах його близького оточення. Детальніше про це читайте у матеріалі LB.ua «Дизель замість принципів. Чому Трамп пішов на поступки Путіну і до чого тут активи «Лукойлу».