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Трамп домовився з Путіним про постачання пального РФ на американський та світовий ринки

За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, після цього ще 1500 мільйона тонн.

Трамп домовився з Путіним про постачання пального РФ на американський та світовий ринки
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. 

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Суспільне".

За його словами, Росія «негайно» поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.

Крім того, «з огляду на стан російських нафтопереробних заводів», згодом Росія поставить ще три мільйона тонн дизелю. Трамп очікує, що ціни на дизельне пальне у США та світі швидко знизяться.

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження цін на дизель. Йдеться про скасування обмежень на дешевше паливо, пофарбоване в червоний колір.
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