Трамп домовився з Путіним про постачання пального РФ на американський та світовий ринки

Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.
Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Суспільне".
За його словами, Росія «негайно» поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.
Крім того, «з огляду на стан російських нафтопереробних заводів», згодом Росія поставить ще три мільйона тонн дизелю. Трамп очікує, що ціни на дизельне пальне у США та світі швидко знизяться.
- Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зниження цін на дизель. Йдеться про скасування обмежень на дешевше паливо, пофарбоване в червоний колір.