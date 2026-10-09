Трамп домовився з Путіним про постачання пального РФ на американський та світовий ринки

За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, після цього ще 1500 мільйона тонн.

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Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Суспільне".

За його словами, Росія «негайно» поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.

Крім того, «з огляду на стан російських нафтопереробних заводів», згодом Росія поставить ще три мільйона тонн дизелю. Трамп очікує, що ціни на дизельне пальне у США та світі швидко знизяться.