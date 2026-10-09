Мамдані вимагає у Трампа вивести з Нью-Йорка агентів міграційної служби ICE

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані заявив, що звернеться до президента США Дональда Трампа з вимогою вивести з міста федеральних агентів міграційної служби ICE.
Про це повідомляє France24.
Заява пролунала на тлі загострення напруженості через черговий інцидент зі стріляниною за участю ICE. Поліція Нью-Йорка повідомила, що у Бронксі під час сутички з федеральними агентами було поранено чоловіка.
Спочатку у Міністерстві внутрішньої безпеки (DHS) стверджували, що особа, яка стала об'єктом операції, пов'язана з домініканським злочинним угрупованням, однак пізніше оприлюднили виправлену заяву, з якої прибрали це твердження. Поліція міста встановила особу пораненого – ним виявився 28-річний Оскар Белгаль.
Мер-демократ Мамдані додав, що вже зателефонував президенту.
“Під час розмови я вимагатиму, щоб він припинив будь-які силові дії ICE у нашому місті. Я не буду стояти осторонь, поки агенти ICE тероризують наші громади”, – сказав він.
- Цього року сталося кілька резонансних інцидентів зі стріляниною за участю співробітників ICE, зокрема випадок у Міннеаполісі в січні, що призвів до загибелі Рене Гуд.
- У вересні у Техасі госпіталізували чоловіка, якого поранив із вогнепальної зброї співробітник ICE.
- У липні у Штатах співробітник Імміграційної служби застрелив водія в Біддефорді, прибережному містечку штату Мен.