Мамдані вимагає у Трампа вивести з Нью-Йорка агентів міграційної служби ICE

Чоловіка, якого підстрелили сьогодні агенти ICE, спочатку пов'язували з домініканським злочинним угрупованням, але потім це спростували.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані заявив, що звернеться до президента США Дональда Трампа з вимогою вивести з міста федеральних агентів міграційної служби ICE.

Про це повідомляє France24.

Заява пролунала на тлі загострення напруженості через черговий інцидент зі стріляниною за участю ICE. Поліція Нью-Йорка повідомила, що у Бронксі під час сутички з федеральними агентами було поранено чоловіка.

Спочатку у Міністерстві внутрішньої безпеки (DHS) стверджували, що особа, яка стала об'єктом операції, пов'язана з домініканським злочинним угрупованням, однак пізніше оприлюднили виправлену заяву, з якої прибрали це твердження. Поліція міста встановила особу пораненого – ним виявився 28-річний Оскар Белгаль.

Мер-демократ Мамдані додав, що вже зателефонував президенту.

“Під час розмови я вимагатиму, щоб він припинив будь-які силові дії ICE у нашому місті. Я не буду стояти осторонь, поки агенти ICE тероризують наші громади”, – сказав він.