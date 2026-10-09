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FT: Сирія перекидає активи наближених до Асада осіб до непрозорого фонду на $50 млрд

Сирійський суверенний фонд перебрав під контроль розгалужену мережу холдингів і прагне залучити інвесторів із країн Перської затоки.

FT: Сирія перекидає активи наближених до Асада осіб до непрозорого фонду на $50 млрд
Президент Сирії Ахмед аш-Шараа
Фото: EPA/UPG

Сирійське керівництво спрямувало активи, вилучені в наближених до режиму диктатора Башара Асада осіб, до непрозорого державного фонду, який відіграє ключову роль у зусиллях нового уряду з відновлення зруйнованої економіки країни та залучення іноземних інвестицій.

Про це повідомляє Financial Times.

Сирійський суверенний фонд, створений минулого року президентом Ахмедом аш-Шараа, перебрав під контроль розгалужену мережу активів у всіх секторах економіки. За словами підприємців і посадовців, обізнаних із ситуацією, до його портфеля входять державне майно та компанії, конфісковані в осіб, пов’язаних із поваленим режимом Асада.

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Минулого року міністр фінансів оцінив активи фонду в 50 мільярдів доларів, однак організація не оприлюднює інформацію про свої володіння, фінансовий стан чи особу керівника. 

Сфера її інтересів охоплює все: від заводів і торговельних центрів до нерухомості та часток у банках. На цих підприємствах, за твердженням фонду, працює понад 40 тисяч осіб. На думку аналітиків і представників бізнесу, цей фонд, що відіграє ключову роль у зусиллях Шараа із залучення коштів із країн Перської затоки, швидко перетворився на потужний інструмент контролю над сирійською економікою. 

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FT зазначає, що завдяки величезним активам фонд має важелі впливу в усіх секторах, а його посадовці вирішують, хто керуватиме ключовими сферами та інвестуватиме в них.

За словами Таера Лахама, виконавчого директора Сирійської бізнес-ради, цей фонд є “найвпливовішою” з економічного погляду та “найбагатшою структурою в Сирії на сьогодні”.

Фон підпорядковується безпосредньо президенту

Фонд очолює міністр туризму, а підпорядковується він безпосередньо президенту. Його директором є громадянин Лівану та Австралії Ібрагім Суккаріє (Ibrahim Succarieh), повідомили джерела. Суккаріє, інформації про якого немає на вебсайті фонду, перебуває під австралійськими санкціями через імовірну причетність до угруповання, пов’язаного з “Аль-Каїдою”. Це угруповання було попередником бойової організації “Хаят Тахрір аш-Шам” (“Організація визволення Леванту”), яка зрештою повалила режим Асада.

За словами представників фонду, його метою є “захист і примноження активів, що належать сирійській державі”, а також розвиток “стратегічних партнерств, які залучатимуть до Сирії капітал, технології та експертний досвід”.

Фонд також позиціює себе як великий гравець на ринку нерухомості, його відповідний підрозділ очолює Мохамад аль-Хайят із сирійсько-катарської родини мільярдерів аль-Хайят, яка тісно співпрацювала з родиною Трампа та Білим домом, а також уклала масштабні угоди в сферах інфраструктури та енергетики з урядом Сирії.

Фонд укладає й міжнародні угоди: зокрема, йдеться про проєкт у сфері нерухомості вартістю 7 мільярдів доларів спільно з девелопером Arada з ОАЕ, а також про домовленості щодо модернізації та управління активами з турецьким постачальником агропродукції Tiryaki Agro та саудівським виробником кабельної продукції Riyadh Cables Group. 

Крім того, фонд заснував нові компанії, зокрема платіжну фірму, що співпрацює з Visa в Сирії, та національного виробника автомобілів.

Водночас у відкритому доступі обмаль інформації про активи, вилучені в соратників колишнього диктатора.

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