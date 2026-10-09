Нобелівську премію миру цьогоріч отримала правозахисниця та суддя з ПАР

Піллей була Верховним комісаром ООН з прав людини, а донедавна очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування ситуації на окупованій палестинській території.

Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем “Наві” Піллей за її зусилля із просування миру та міжнародного права. Піллей – юристка з ПАР, правозахисниця та колишня Верховний комісар ООН з прав людини, йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Піллей народилася у родині індійських тамілів у Дурбані у Південній Африці за часів апартеїду.

Вона стала юристкою та першопрохідницею у сфері права, “кинувши виклик глибокій структурній дискримінації, сегрегації та соціальному відчуженню”.

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“Її шлях – від ранньої діяльності із захисту Нельсона Мандели та інших борців проти апартеїду до роботи суддею в низці ключових міжнародних судових процесів сучасності – демонструє цілісність і послідовність її позиції”, – йдеться у пресрелізі.

Цьогорічна лауреатка зробила значний внесок у розширення сфери дії та впливу міжнародного права. Вона обіймала посади судді Високого суду Південної Африки, Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди та Міжнародного кримінального суду.

Піллей також була Верховним комісаром ООН з прав людини, а донедавна очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування ситуації на окупованій палестинській території. Сьогодні Наві Піллей є суддею Міжнародного суду ООН у справі, в якій М'янму звинувачують у геноциді.

“У ході історичних міжнародних судових процесів вона довела, що правові заходи можуть допомогти запобігти актам війни та насильства. Наві Піллай також зробила вагомий внесок у зміцнення інституцій міжнародного права. Завдяки своїй незалежності, професіоналізму та непохитності вона здобула репутацію однієї з найавторитетніших міжнародних юристок нашого часу”, – підкреслили у Шведській академії.