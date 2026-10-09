Нобелівську премію миру цьогоріч отримала правозахисниця та суддя з ПАР

Нобелівську премію миру 2026 року отримала Наванетхем “Наві” Піллей за її зусилля із просування миру та міжнародного права. Піллей – юристка з ПАР, правозахисниця та колишня Верховний комісар ООН з прав людини, йдеться на сайті Нобелівського комітету.
Піллей народилася у родині індійських тамілів у Дурбані у Південній Африці за часів апартеїду.
Вона стала юристкою та першопрохідницею у сфері права, “кинувши виклик глибокій структурній дискримінації, сегрегації та соціальному відчуженню”.
“Її шлях – від ранньої діяльності із захисту Нельсона Мандели та інших борців проти апартеїду до роботи суддею в низці ключових міжнародних судових процесів сучасності – демонструє цілісність і послідовність її позиції”, – йдеться у пресрелізі.
Цьогорічна лауреатка зробила значний внесок у розширення сфери дії та впливу міжнародного права. Вона обіймала посади судді Високого суду Південної Африки, Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди та Міжнародного кримінального суду.
Піллей також була Верховним комісаром ООН з прав людини, а донедавна очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування ситуації на окупованій палестинській території. Сьогодні Наві Піллей є суддею Міжнародного суду ООН у справі, в якій М'янму звинувачують у геноциді.
“У ході історичних міжнародних судових процесів вона довела, що правові заходи можуть допомогти запобігти актам війни та насильства. Наві Піллай також зробила вагомий внесок у зміцнення інституцій міжнародного права. Завдяки своїй незалежності, професіоналізму та непохитності вона здобула репутацію однієї з найавторитетніших міжнародних юристок нашого часу”, – підкреслили у Шведській академії.
- Нобелівську премію миру-2025 отримала венесуельська політична діячка, лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо за "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії". У січні 2026 року Мачадо передала свою медаль президенту США Дональду Трампу.
- Лауреата Нобелівської премії з економіки назвуть 12 жовтня, а офіційна церемонія вручення медалей та дипломів традиційно відбудеться 10 грудня 2026 року у Стокгольмі та Осло.