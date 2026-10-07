“Нобеля” з хімії 2026 року присудили за відкриття, що допомогло створювати ефективніші ліки

Анрі Каган і Кенсо Соаї з'ясували, як гомохіральність може виникати спонтанно.

Королівська шведська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії 2026 року Анрі Кагану (Франція) та Кенсо Соаї (Японія) за відкриття, які дозволили хімікам керувати реакціями, що призводять до гомохіральності, йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Науковці розділять порівну 12 мільйонів шведських крон (1,067 млн євро).

Що таке гомохіральність?

Живі організми використовують для побудови білків лише одну з двох дзеркальних форм амінокислот. Цю особливість називають гомохіральністю. Інша форма амінокислот у природі трапляється вкрай рідко.

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Тривалий час хіміки намагалися зрозуміти, як гомохіральність виникає. Коли вони проводили експерименти з хімічними реакціями, здатними утворювати дві дзеркальні молекули, у пробірках завжди виникала рівна кількість обох форм. Однак хіміки прагнули отримувати лише одну з цих дзеркальних форм, оскільки під час розробки молекул, що взаємодіють із живими організмами (наприклад, у фармацевтиці), бажаний ефект забезпечує лише одна з них.

“Анрі Каган і Кенсо Соаї розв’язали хімічну загадку, що існувала понад століття: як гомохіральність може виникати спонтанно. Розроблені ними хімічні реакції вражають”, – зазначає голова Нобелівського комітету з хімії Гайнер Лінке.

Анрі Каган у 1986 році відкрив новий спосіб керування хімічними реакціями, що дозволило йому отримати значно більший надлишок однієї з дзеркальних форм, ніж вважалося можливим раніше.

Кенсо Соаї у 2003 році представив реакцію, унаслідок якої утворювалася лише одна з двох можливих дзеркальних форм. До цього такого результату не вдавалося досягти нікому, окрім самої природи.

Відкриття науковців стали визначальними для хіміків, які розробляють реакції для виробництва фармацевтичних препаратів.

Нобелівську премію з хімії 2025 року з хімії отримали Сусуму Кітагаві (Японія), Річарду Робсону (Австралія) та Омару М. Яґі (Йорданія) за розробку металоорганічних каркасів. За допомогою цієї технології можна очищувати воду та повітря.