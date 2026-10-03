Associated Press: У ДР Конго випробовують препарат, який може запобігати зараженню Еболою

У Демократичній Республіці Конго понад 250 людей уже долучилися до клінічного випробування експериментального препарату проти вірусу Бундібугйо – збудника нинішнього спалаху Еболи.

Про це пише Associated Press.

Дослідження стартувало в липні в провінції Ітурі, епіцентрі епідемії. Препарат розробила компанія Gilead Sciences. Його дають людям невдовзі після ймовірного контакту з вірусом, щоб не допустити розвитку хвороби.

Дослідження має охопити близько 1000 дорослих і дітей віком від 12 років, які контактували з підтвердженим випадком Еболи протягом останніх п’яти днів, але ще не мають симптомів.

Половина учасників отримуватиме плацебо, а за всіма спостерігатимуть протягом 21 дня. За словами дослідників, препарат відрізняється від вакцини тим, що має забезпечувати захист після контакту з вірусом, а не до нього, і призначений для людей без симптомів

Водночас медики стикаються з труднощами під час дослідження: частина учасників живе далеко від центру, а деякі припиняють участь після смерті близьких від Еболи.