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Associated Press: У ДР Конго випробовують препарат, який може запобігати зараженню Еболою

До випробування препарату вже залучили 250 осіб.

Associated Press: У ДР Конго випробовують препарат, який може запобігати зараженню Еболою
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Демократичній Республіці Конго понад 250 людей уже долучилися до клінічного випробування експериментального препарату проти вірусу Бундібугйо – збудника нинішнього спалаху Еболи.

Про це пише Associated Press.

 Дослідження стартувало в липні в провінції Ітурі, епіцентрі епідемії. Препарат розробила компанія Gilead Sciences. Його дають людям невдовзі після ймовірного контакту з вірусом, щоб не допустити розвитку хвороби.

Дослідження має охопити близько 1000 дорослих і дітей віком від 12 років, які контактували з підтвердженим випадком Еболи протягом останніх п’яти днів, але ще не мають симптомів. 

Половина учасників отримуватиме плацебо, а за всіма спостерігатимуть протягом 21 дня.  За словами дослідників, препарат відрізняється від вакцини тим, що має забезпечувати захист після контакту з вірусом, а не до нього, і призначений для людей без симптомів

Водночас медики стикаються з труднощами під час дослідження: частина учасників живе далеко від центру, а деякі припиняють участь після смерті близьких від Еболи.

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